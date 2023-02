Brasil Estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

A lista de aprovados no Sisu será divulgada no dia 28 Foto: Agência Brasil A lista de aprovados no Sisu será divulgada no dia 28. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Ministério da Educação abriu, nesta quinta-feira (16), as inscrições para a edição do primeiro semestre do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) a estudantes que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2022 e tentam uma vaga em universidades públicas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet até o dia 24 deste mês. Os candidatos podem escolher até duas opções de curso, sendo possível mudá-las enquanto o período de inscrições estiver aberto. A lista de aprovados no Sisu será divulgada no dia 28.

O Sisu reúne em um sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, a maioria federais. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem.

