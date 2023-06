Porto Alegre Estão abertas as inscrições para os piquetes interessados em participar do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

O evento será realizado de 1º a 20 de setembro no Parque Harmonia Foto: Maria Ana Krack/PMPA O evento será realizado de 1º a 20 de setembro no Parque Harmonia. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

As inscrições para os piquetes interessados em participar do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre deste ano, no Parque Harmonia, iniciaram nesta segunda-feira (5) e podem ser feitas até o dia 13.

É necessário apresentar alvará, a ata da eleição da patronagem atual e uma cópia impressa do projeto cultural com o tema “Revolução de 23” no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo, 307, bairro Cidade Baixa), das 9h às 12h e das 13h30min às 18h.

Neste ano, a programação ocorrerá entre os dias 1º e 20 de setembro. A construção dos piquetes iniciará em agosto.

“A expectativa é grande pelas inscrições dos piquetes e a apresentação dos projetos culturais que devem mostrar muita criatividade na poesia, música e artes. Também as cirandas escolares devem trazer muitas crianças ao acampamento para conhecer desde cedo os costumes gauchescos”, disse a presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso.

“Será um grande evento no qual iremos, mais uma vez, preservar a memória e a história daqueles que nos antecederam. Essa é a maior manifestação cultural do Rio Grande do Sul, que gera grande impacto econômico ao município”, destacou o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura.

O Acampamento Farroupilha 2023 é promovido pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com a GAM3 Parks, que administra o Parque Harmonia.

