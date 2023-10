Rio Grande do Sul Estátua do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, recebe pelo menos 4 mil visitantes no feriado de 12 de outubro

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

A estátua foi finalizada em abril de 2022 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Cerca de 4 mil mil pessoas visitaram a estátua do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, de quinta-feira, feriado de 12 de outubro a domingo (15).

O monumento, que se tornou um símbolo icônico da região, atraiu multidões que vieram para celebrar o feriado religioso e apreciar a majestosa vista panorâmica que o local oferece. Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, o local recebeu pessoas de diversas partes do Brasil, que viajaram para Encantado em busca de espiritualidade e paz.

A estátua foi finalizada em abril de 2022. As obras no complexo são realizadas por uma de engenharia sediada em Porto Alegre e contará com uma capela de vidro, 77 sanitários, praça de alimentação e salas comerciais.

