Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Sítio do Laçador também será revitalizado. Foto: Marcelo Noms/PMPA Sítio do Laçador também será revitalizado. (Foto: Marcelo Noms/PMPA) Foto: Marcelo Noms/PMPA

A estátua do Laçador voltará para o seu local, na entrada da capital gaúcha, em janeiro. O retorno do monumento acontecerá em duas etapas: a primeira delas, dia 11, com a recolocação no Sítio do Laçador. Em um segundo momento, a obra passará pela fase de intervenções finais com conclusão prevista até o final do primeiro mês de 2022.

O Coordenador do Projeto Construção Cultural – Resgate do Patrimônio Histórico, do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon), Zalmir Chwartzmann, disse que problemas graves foram constatados durante o restauro: “Nossa previsão era que fosse entregue aos gaúchos antes do Natal, mas depois de o Laçador ser aberto, foram percebidas diversas rachaduras que durante a vistoria não tinham como ser detectadas. Nós vamos entregar um monumento restaurado, seguro e que não deve precisar de intervenções por muitos e muitos anos. Nós, do Sinduscon, ficamos muito felizes em entregar essa estátua revitalizada para Porto Alegre e para os gaúchos no ano em que se comemora os 250 anos de Porto Alegre”, reforça Chwartzmann.

A coordenadora técnica do projeto, Verônica Di Benedetti, explica quais processos foram determinantes para que a obra do escultor pelotense Antônio Caringi necessitasse de reparos mais extensos: “Dois pontos estavam com patologias mais graves, na parte inferior das pernas do Laçador e na parte superior, que vem desde a parte superior da cabeça e se prolonga até o pescoço. Só conseguimos visualizar melhor essas rachaduras quando a estátua passou pelo processo de microjateamento. A partir do momento que foi limpo, percebemos que as rachaduras eram de continuidade e se ligavam, apresentando um cenário pior do que o esperado. Ainda bem que ele está passando por essa intervenção agora, pois não sei dizer se há qualquer momento ele não estaria tombado no chão”, destaca a coordenadora.

Qualificação do Sítio

A prefeitura de Porto Alegre está trabalhando na qualificação do Sítio, que deve receber a estátua já revitalizado. O processo de adoção do Sítio do Laçador está em andamento e o prazo final para as propostas é o dia 5 de janeiro. Com isso, assim que o Laçador for recolocado no local, é possível que já tenha uma empresa escolhida para cuidar do espaço.

O restauro faz parte do Projeto Construção Cultural – Resgate do Patrimônio Histórico, promovido pelo Sindicato dos Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) e pela Associação Sul Riograndense da Construção Civil. O projeto tem patrocínio da Gerdau e da Sulgás e conta com o apoio da JOG Andaimes, Elevato, Ministério Público do Rio Grande do Sul e Phorbis Empreendimentos Imobiliários.

