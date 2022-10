Inter “Estávamos errando muitos passes”, diz o auxiliar Sidnei Lobo, após empate do Inter contra o Coritiba

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inter empatou em 1 a 1 contra o Coritiba e se afasta do sonho pelo título do Brasileirão Foto: Reprodução Inter empatou contra o Coritiba e se afasta do sonho pelo título do Brasileirão (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o empate em 1 a 1 contra o Coritiba no domingo (23), no estádio Couto Pereira, o Inter, comandado na partida por Sidnei Lobo, auxiliar técnico de Mano Menezes, deixou o sonho de título do Brasileirão mais distante.

Apesar do futebol apresentado no primeiro tempo, o auxiliar acredita que o resultado positivo só não aconteceu por causa do gol anulado de Alemão, atacante do Inter.

Em entrevista coletiva, Sidnei citou a força do clube paranaense no Couto Pereira. O Colorado estudou o adversário, mas ainda assim sofreu no primeiro tempo. O time colorado não conseguia construir e ainda acabou tomando o gol de Luciano Castán.

O Inter começou a trocar passes e chegou ao gol de empate com o zagueiro Vitão. O treinador se aprofundou sobre o gol anulado de Alexandre Alemão.

“Na segunda etapa, corrigimos. Estávamos errando muitos passes. Foi uma cobrança para ajustar, fazer triangulação. Marcamos e merecíamos. Fizemos os gols que garantiriam nossa vitória, mas um, por interpretação do árbitro, não foi validado”, disse o Sidnei Lobo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter