Porto Alegre Porto Alegre sediará congresso sobre cidade educadora

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Objetivo é promover o diálogo e compartilhar experiências educadoras Foto: PMPA/Divulgação promover o diálogo e compartilhar experiências educadoras (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a intenção de promover o diálogo e compartilhar experiências educadoras, a capital gaúcha sediará o 1° Congresso Porto Alegre Cidade Educadora.

O evento, que acontecerá em consonância com o Dia Internacional das Cidades Educadoras, está previsto para ocorrer entre os dias 29 e 30 de novembro na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Universidade do Vale do Rio dos Sinos. As inscrições e o agendamento para a atividade das Experiências Educadoras na Cidade estão previstos para começar em 31 de outubro.

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci, é importante unir cada vez mais forças e promover ações que possam reforçar a educação. “O governo precisa da ajuda de todos os cidadãos para que Porto Alegre seja referência no contexto das cidades educadoras”, destaca.

Na programação, além de palestras, compartilhamento de ideias, mostra de trabalhos, apresentação cultural e exposição de ilustração, está prevista a atração Experiências Educadoras na Cidade, onde os participantes vão poder escolher uma das sete rotas – Museus, Inovação, Comunidades, Territórios Negros, Protagonismo Infantil e Mobilidade Urbana – e verificar de perto diferentes ações que tornam uma cidade mais educadora.

A secretária municipal de Educação, Sônia Rosa, ressalta que uma cidade educadora é aquela que prospecta e realiza ações que vão além de um conceito tradicional e unilateral. Supera a ideia de que a escola é o único ator que ensina e educa. “Fazer parte da concepção de cidade educadora é pensar em território: como diferentes lugares se tornam espaços educativos e garantem a perenidade de várias políticas que se completam de forma intersetorial, com o objetivo de atingir cada cidadão. É um efeito de abraçar, de forma coletiva, a cidade. Afinal de contas, a gente vive, a gente cuida”, acrescenta.

Retorno

No dia 4 de março, Porto Alegre retornou oficialmente à Rede Internacional das Cidades Educadoras. Trata-se de um conjunto de municípios de diversos países que compartilham princípios básicos de educação, partindo da convicção de que o desenvolvimento dos seus habitantes não pode ser deixado ao acaso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre