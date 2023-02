Brasil Este ano terá 11 feriados bancários nacionais; confira as datas

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Os dois primeiros dias em que não haverá expediente nos bancos são 20 e 21 de fevereiro, durante o carnaval Foto: Agência Brasil Os dois primeiros dias em que não haverá expediente nos bancos são 20 e 21 de fevereiro, durante o carnaval. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou o calendário de feriados bancários para este ano. São 11 datas, além de 22 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas), quando haverá expediente especial, e 29 de dezembro (último dia útil do ano), quando as agências não abrirão ao público.

Os dois primeiros dias em que não haverá expediente nos bancos são 20 e 21 de fevereiro, durante o carnaval. Confira abaixo os feriados bancários em 2023:

– 20 de fevereiro, segunda-feira: carnaval

– 21 de fevereiro, terça-feira: carnaval

– 7 de abril, sexta-feira: Sexta-feira da Paixão

– 21 de abril, sexta-feira: Dia de Tiradentes

– 1º de maio, segunda-feira: Dia do Trabalhador

– 8 de junho, quinta-feira: Corpus Christi

– 7 de setembro, quinta-feira: Independência do Brasil

– 12 de outubro, quinta-feira: Nossa Senhora Aparecida

– 2 de novembro, quinta-feira: Dia de Finados

– 15 de novembro, quarta-feira: Proclamação da República

– 25 de dezembro, segunda-feira: Natal

No último dia útil deste ano (29 de dezembro), as agências também não abrirão. A federação chama a atenção para a Quarta-feira de Cinzas, quando o atendimento começará às 12h e terminará no horário praticado diariamente. Para agências que normalmente fecham antes das 15h, o início do expediente será antecipado, de modo a garantir ao menos três horas de atendimento presencial.

Durante os dias sem expediente, a Febraban orienta os clientes a priorizarem sites e aplicativos para serviços como transferências e pagamentos de contas. Segundo a entidade, contas de consumo (como água, energia e telefone) com vencimento em feriados poderão ser pagas, sem acréscimo, no primeiro dia útil seguinte.

