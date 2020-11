Porto Alegre Este domingo de eleições tem passe-livre e ampliação de viagens nos ônibus de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Segundo a prefeitura, a oferta será 77% maior que a habitual para tal dia da semana. (Foto: Divulgação/PMPA)

Além do já confirmado passe-livre, os ônibus do transporte público de Porto Alegre terão terão um acréscimo de 2.248 viagens para atender à demanda da população neste domingo (15), feriado nacional alusivo à Proclamação da República e data do primeiro turno das eleições municipais para escolha de prefeitos e vereadores. Segundo a prefeitura, a oferta será 77% maior que a habitual para tal dia da semana.

Os horários atualizados, bem como os itinerários dos veículos e outras informações úteis, poderão ser consultados, em tempo real, por meio da função GPS do aplicativo “Tri POA”. As tabelas horárias também estão disponíveis no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Agentes de trânsito estarão nas ruas para orientar a população e monitorar a circulação onde houver desvios e bloqueios por causa das eleições. As informações serão atualizadas, em tempo real, na conta da EPTC no Twitter. Outras informações serão veiculadas no site oficial da prefeitura e no portal www.osul.com.br, cujo acesso é gratuito.

Bloqueios

– A avenida Padre Cacique está bloqueada junto ao TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do RS), no sentido Bairro-Centro, entre a rua Barão do Cerro Largo e a avenida José de Alencar (bairro Menino Deus). A medida começou no sábado e prossegue pelo menos até o final deste domingo;

– Além disso, 35 linhas serão ativadas especialmente neste domingo, de maneira a garantir o pleno atendimento do transporte coletivo aos bairros da capital gaúcha.

Linhas ativadas

– 6101 Minuano/Lindóia;

– 632 Nossa Senhora de Fátima;

– 617 Iguatemi;

– 6372 Chácara Das Pedras Via IAPI;

– 654 Educandário Petrópolis;

– 701 Vila Farrapos/Voluntários;

– B56 Passo das Pedras/Aeroporto;

– 244 Santa Teresa;

– 2441 Santa Teresa/Via Mariano de Matos;

– E209 Restinga até a Otto;

– E210 Restinga Nova até Otto;

– E211 Restinga Velha até Otto;

– 4298 Protásio/Iguatemi;

– 4338 Vila Jardim;

– 4368 Jardim Ipê;

– 4388 Santana;

– 4918 Passo Dorneles/Vila Safira;

– 4948 Rubem Berta/Protásio;

– 6718 Carlos Gomes/Salso;

– A978 Alimentadora Jardim Protásio Alves;

– 3448 Santa Maria;

– 3468 São José;

– A348 Alimentadora Jardim Bento Gonçalves;

– 3498 São Caetano/Retorno Sarmento Leite;

– A360 Alimentadora Ipê;

– 3628 Cefer;

– 3978 Bonsucesso;

– 3988 Pinheiro;

– A439 São Manoel;

– 2558 Caldre Fião;

– V578 Paulino Azurenha/Cascatinha/Azenha;

– V758 Agronomia/Informática;

– 4738 Jardim Carvalho/Jardim do Salso;

– 5258 Rio Branco/Anita/Iguatemi;

– C12 Circular Centro/Sábados.

(Marcello Campos)

