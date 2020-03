Grêmio “Este é o momento que o clube precisa dos seus associados”, diz vice de futebol do Grêmio

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Além dos prejuízos técnicos com relação as condições de saúde clinica e física dos atletas, os clubes também já estão prevendo a queda nas receitas em virtude da paralisação das competições por conta do coronavírus. Em entrevista à Rádio Grenal, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Luz destacou a importância dos lucros que surgem a partir do quadro social.

O vice de futebol citou os prejuízos nas contas do Grêmio e fez um apelo para que os torcedores, que tiverem condições, mantenham suas associações: “Este é o momento que o clube precisa dos seus associados. A renda do Quadro de Sócios vai ser muito importante. Claro que as prioridades são outras, mas, quem conseguir, estará prestando uma ajuda fundamental ao clube”. O Grêmio projeta queda de R$ 20 a R$ 25 milhões nos próximos três meses em suas contas.

Após anunciar a suspensão das atividades por tempo indeterminado, Luz detalhou como será o acompanhamento do clube com seus atletas. Apesar de ter diagnosticado quatro casos do coronavírus entre os dirigentes, nenhum dos jogadores apresentou algum dos sintomas.

“O Departamento de Futebol, alinhado com a área médica, entendeu que estamos vivendo um processo de calamidade pública. O país está parado, e o Grêmio não pode ser diferente”, declarou o dirigente.

Além do presidente Romildo Bolzan Jr., outros três membros do clube já foram diagnosticados com o coronavírus. Os vice-presidentes Cláudio Oderich e Marco Bobsin, além do Assessor Adjunto da Presidência Eduardo Fernandes.

Luz explicou que o elenco recebeu orientações e a comissão médica ainda desenvolveu um aplicativo para acompanhar os profissionais do clube.

“O Grêmio liberou os atletas para permanecerem em casa, cuidando das famílias, se cuidando e seguindo os procedimentos. Nenhum dos atletas apresentou quadro nenhum, na sexta-feira. Tudo está dentro de uma normalidade tranquilizadora. Nós precisamos ser responsáveis com os nossos atletas. Os médicos Paulo Rabaldo e Márcio Dornelles criaram um aplicativo para acompanhar os jogadores e profissionais do clube diariamente”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

