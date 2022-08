Mundo Estiagem na Europa e Estados Unidos expõe efeitos das mudanças climáticas

25 de agosto de 2022

Altas temperaturas no hemisfério Norte evidenciam relação cada vez mais clara entre estiagens nunca vistas e as mudanças climáticas. (Foto: Reprodução)

À medida que uma forte seca atinge diversos países no verão do Hemisfério Norte, corpos d’água estão secando, expondo relíquias submersas a décadas. No rio Danúbio, enormes destroços de mais de uma dúzia de navios alemães da Segunda Guerra Mundial ressurgiram mais uma vez, expostos por uma seca que drenou os rios da Europa e levou a alguns dos níveis de água mais baixos desde o século passado.

As mudanças climáticas são as alterações nas características do clima e da temperatura da Terra observadas a longo prazo. Diferentemente das variações climáticas, um processo natural, a causa original das mudanças climáticas é uma só: a ação humana no planeta. Desde a Revolução Industrial, a temperatura média no planeta aumentou 1,1ºC. O desafio para a humanidade é manter essa elevação até 1,5º, como reconhecem e se comprometem os países signatários do Acordo de Paris. Caso contrário, os efeitos sobre o clima da Terra serão cada vez mais extremos, como mostra o relatório do IPCC, o painel climático da ONU.

Nos Estados Unidos, um dos maiores e mais importantes rios, o Colorado, sofre como todo o Oeste americano. Em comunicado, no último dia 16, o Departamento do Interior dos EUA alertou sobre os efeitos já instalados da ação humana. “O agravamento da crise da seca que afeta a Bacia do Rio Colorado é impulsionado pelos efeitos das mudanças climáticas, incluindo calor extremo e baixa precipitação. Por sua vez, as severas condições de seca exacerbam o risco de incêndios florestais e a interrupção dos ecossistemas, aumentando o estresse nas comunidades e em nossas paisagens”, afirmou o vice-secretário Tommy Beaudreau .

O que se vê no rio, de margens secas e embarcações encalhadas, é desolador. Tanto que os efeitos da seca podem ser observados até mesmo a partir do espaço. Imagens de satélites da Nasa deixam clara a extensão do problema que, de acordo com especialistas, é a pior estiagem em 1.200 anos. Para tentar fazer frente ao desafio, o governo Joe Biden anunciou investimentos sem precedentes para reforçar a resiliência à seca e a gestão da água. A Lei de Infraestrutura Bipartidária prevê um investimento histórico de US$ 8,3 bilhões para enfrentar os desafios da seca.

Os dois maiores reservatórios dos EUA estão no Rio Colorado, que tem hoje apenas 34% de sua capacidade máxima, 40% a menos do que em 2021. Entre os Estados de Nevada e do Arizona, o reservatório Lake Mead é o maior do País. Atualmente opera abaixo de 27% de sua capacidade.

Segundo especialistas, não é apenas a variação de um ano para outro que afeta atualmente o sistema. O que se vê é resultado de ao menos duas décadas de estiagens. Os efeitos apareceram e se tornaram mais difíceis de reverter.

Também assolada por uma onda de calor, a Europa sofre durante o verão. Da Espanha à França, da Itália à Alemanha, quase metade do continente registra enormes secas em alguns de seus principais rios. A estação mais quente do ano e a falta de chuvas afetaram de tal forma o Rio Reno, principal corredor para escoar a produção germânica até o Mar do Norte, que seu baixo nível ameaça o transporte de cargas em seu leito.

No país, que já calcula os impactos durante o inverno do corte no fornecimento de gás vindo da Rússia (por causa da guerra na Ucrânia), economistas estimam que a estiagem pode afetar o crescimento econômico alemão. O rio também é vital para o escoamento das produções da Suíça e da Holanda e outro efeito colateral da seca são os cortes na produção de energia elétrica, que depende do diesel e do carvão embarcado no Reno. O resultado afeta uma série de cadeias econômicas, como a indústria automobilística.

