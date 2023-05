Tecnologia “Estou feliz em ajudar a transformar o Twitter”, diz nova presidente-executiva em primeira mensagem no cargo

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Linda Yaccarino agradeceu a Musk e também pelos novos seguidores. (Foto: Reprodução)

Em sua primeira mensagem como CEO do Twitter na rede social, Linda Yaccarino disse que está “muito feliz em poder ajudar a transformar” o serviço.

“Obrigada, Elon Musk. Há muito tempo me inspiro na sua visão de criar um futuro mais brilhante. Estou feliz em ajudar a trazer esta visão ao Twitter e transformar este negócio juntos”, disse no tuíte.

Linda também comentou que ganhou novos seguidores na rede social e pede que eles a auxiliem no trabalho. “Não sou tão prolífica quanto Elon Musk, mas eu estão tão comprometida quanto ele com o futuro desta plataforma. Seu apoio é vital para este futuro e estou aqui para isso.”

Linda Yaccarino foi ex-presidente da NBCUniversal. O anúncio da posição na rede social foi divulgada por Musk na última sexta-feira (12).

No anúncio, o bilionário publicou: “Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Linda Yaccarino como a nova CEO do Twitter! @LindaYacc focará principalmente em operações de negócios, enquanto eu me concentro em design de produtos e novas tecnologias. Ansioso para trabalhar com Linda para transformar esta plataforma em X, o aplicativo de tudo”, publicou Musk.

O empresário citou a plataforma como “X/Twitter” por conta da nova empresa que ele criou a partir da fusão da rede social, a X Corp.

Na quinta-feira (11), Musk já havia anunciado que deixaria a chefia do Twitter e que seria substituído por uma mulher. No entanto, o nome de Linda ainda não havia sido divulgado.

“Estou animado para anunciar que contratei um novo CEO para o X/Twitter. Ela vai começar em 6 semanas”, escreveu o empresário.

Linda entrou no conglomerado de mídia em 2011 e era presidente global de publicidade e parcerias. Antes, ela passou pela Turner Entertainment, onde foi vice-presidente de vendas e aquisição por quase 20 anos, segundo informações em seu LinkedIn.

O “The Washington Post” lembra que Yaccarino firmou parceria com grandes empresas, como Apple, Google, Snapchat e BuzzFeed, gerando mais de US$ 100 bilhões em vendas de anúncios.

A executiva é vista com bons olhos pelo setor da publicidade. “Linda demonstrou confiança e inovação ao trazer novos parceiros para a NBCUniversal”, disse Greg Kahn, presidente-executivo da consultoria GK Digital Ventures Media. “O Twitter precisa de credibilidade junto à comunidade publicitária”, completou.

“Seria minha primeira escolha, e minha única escolha, para salvar a plataforma das mãos de seu dono”, disse Lou Paskalis, um executivo de longa data da indústria de publicidade.

Em abril, Musk e Yaccarino participaram de um painel chamado “Twitter 2.0: de conversas a parcerias”, em um evento de marketing em Miami (EUA).

Enquete

A decisão de Musk de deixar o cargo de CEO respeita o resultado de uma enquete que ele próprio criou no fim do ano passado. O empresário abriu a pesquisa em meio a críticas por ter suspendido contas de jornalistas e de outras pessoas.

Musk, que assumiu o controle alegando que defenderia liberdade de expressão acima de tudo, justificava que os usuários compartilhavam dados que colocavam em risco sua segurança, ao revelar dados do rastreio de seus voos em tempo real.

No dia 20 de dezembro de 2022, após perder a enquete, ele anunciou que deixaria o posto de CEO da empresa assim que encontrasse alguém, nas palavras dele, “tolo o suficiente para assumir o cargo”.

“Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o cargo! Depois, apenas comandarei as equipes de software e servidores”, escreveu na rede social.

Essa não foi a primeira vez que Musk usou enquetes para tomar uma decisão importante sobre o Twitter. Foi também por meio do recurso que ele restaurou o perfil do ex-presidente Donald Trump, banido em 2021, por desobedecer às regras da plataforma, ao incitar a invasão de apoiadores ao Congresso americano.

Ele também usou o recurso para tomar a decisão de reativar as contas dos jornalistas que haviam sido suspensas.

Polêmicas

Houve uma série de mudanças polêmicas no Twitter desde que Musk comprou a plataforma de rede social, em outubro, por US$ 44 bilhões. Entre elas, esteve a demissão de cerca de 80% da equipe, para cortar custos.

O empresário também acabou com o sistema antigo de verificação, que distribuía selos azuis apenas a perfis notáveis de celebridades, políticos, atletas e jornalistas, sem cobrar pagamento. O novo selo azul só é dado a quem adere ao plano pago da rede social, o Twitter Blue, que custa R$ 42 ao mês.

A expectativa de Musk era de que as demissões e o novo plano pago do Twitter garantissem sustentabilidade financeira à empresa, que sofre com prejuízos há anos. Em entrevista à BBC, ele afirmou que a empresa iria à falência se não cortasse os custos.

