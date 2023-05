Tecnologia Jornal “The New York Times” vai receber 100 milhões de dólares do Google durante três anos

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Jornal americano será remunerado pelo buscador para ter conteúdo exibido em algumas de suas plataformas. (Foto: Bloomberg)

O Google pagará ao jornal americano The New York Times (NYT) US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões) ao longo de três anos para exibir o conteúdo produzido pelo jornalístico em sua plataforma, revelou o Wall Street Journal (WSJ).

O acordo foi firmado em fevereiro. O jornal chegou a noticiar o acordo, mas não havia detalhado o valore, agora divulgados por uma fonte com conhecimento do assunto, disse o WSJ.

Segundo o próprio NYT, as empresas trabalharão juntas em ferramentas para distribuição de conteúdo e assinaturas, usando as ferramentas do Google para marketing, experimentação de produtos publicitários e, posteriormente, no Subscribe with Google (assinatura de notícia) e no Google Ad Manager (anúncios).

“A The Times Company e o Google já colaboraram anteriormente no uso de novas tecnologias para atender às necessidades de negócios, incluindo a transformação da infraestrutura de dados da empresa com o Google Cloud, expansão dos formatos de anúncios do The Times usando o Google Ad Manager, digitalização do arquivo de fotos e recortes do Times e aplicação de aprendizado de máquina de técnicas para moderação de comentários”, diz o comunicado do periódico.

O Google disse que “não compartilhamos detalhes de acordos comerciais confidenciais com parceiros”, mas destacou que a empresa remunera, globalmente, mais de 2.200 publicações em 21 países, por meio do Google Destaques, que é um programa de licenciamento de conteúdo.

No Brasil, diz a plataforma, são mais de 150 veículos de notícias em 20 estados brasileiros. “Somos um dos maiores financiadores do jornalismo no mundo por meio de nossos programas, parcerias e produtos”, afirmou a empresa.

2023-05-14