Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Foto: Divulgação/Agência Brasil

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta quarta-feira (21), durante entrevista a emissoras de rádio para o programa Bom Dia, Ministro, que sua permanência no cargo é prerrogativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que está tranquila em relação ao tema.

“Isso, pra mim, é o objetivo central. Com relação à permanência no cargo, é uma prerrogativa do presidente. Sou uma ministra de Estado, tenho uma carreira e uma trajetória voltada para a defesa do Sistema Único de Saúde. Fico muito tranquila”, completou.

No início da semana, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tenha reivindicado a indicação do ministério e afirmou que Lula não colocará a pasta como cota de nenhum partido.

“O cargo do Ministério da Saúde, de fato, é muito importante, mas tenho uma trajetória dedicada ao Sistema Único de Saúde [SUS], dedicada à democracia. Minha trajetória na Fundação Oswaldo Cruz, como o presidente Lula tem dito, foi o que o motivou a me chamar para esse cargo. Creio que, neste momento, aperfeiçoar as relações com o Poder Legislativo tenha que ser o foco do governo e tem sido”, disse Nísia.

Já o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou na segunda-feira (19), que “não existe nenhuma chance” de a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ser retirada do governo Lula. O comando da pasta está na mira do Centrão, que deseja controlar o ministério e cobra a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas articulações políticas.

“Sinceramente, eu não consigo enxergar qualquer movimento que efetivamente pudesse levar algum desses partidos (do Centrão) oficialmente para o governo. Também não vejo nenhum movimento político que pudesse justificar uma mudança de um ministério estratégico e importante, que tem como titular uma ministra que está fazendo um grande trabalho. Uma pessoa extremamente respeitada. O presidente tem uma enorme admiração pela ministra Nísia. Então, não existe nenhuma chance. Esse tema não está na pauta. Não pretendemos fazer nenhuma mudança no ministério da Saúde, essa é a posição do nosso governo”, disse o ministro em entrevista à GloboNews.

A ministra Nísia Trindade, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), não é ligada a nenhum partido. Entre as queixas dos deputados sobre a atuação da chefe da pasta estão a falta de interlocução com ela e a demora na liberação de emendas parlamentares por parte do Ministério da Saúde.

