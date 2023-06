Política SENADO: CCJ APROVA ZANIN

21 de junho de 2023

Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula Foto: Lula Marques/Agência Brasil Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Após sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, o advogado Cristiano Zanin foi aprovado para uma vaga no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Indicado pelo presidente Lula para uma vaga no STF, Zanin tem 47 anos e foi advogado do petista em processos na Operação Lava-Jato. As condenações contra Lula foram anuladas.

A previsão é de que a indicação de Zanin seja votada ainda nesta quarta no plenário da Casa. Para ser aprovado pelo plenário, ele precisa da chamada maioria absoluta, isto é, os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores.

