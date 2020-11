Rio Grande do Sul Estradas gaúchas tiveram movimento intenso rumo ao Litoral Norte no começo deste sábado

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Concessionária CCR ViaSul chegou a registrar 70 carros por minuto nos postos de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. (Foto: Divulgação/CCR ViaSul)

Em meio ao feriadão de Finados, este sábado (31) teve movimento intenso de veículos em algumas das principais rodovias do Rio Grande do Sul, principalmente ao longo da manhã. Na Freeway, a concessionária CCR ViaSul chegou a registrar 70 carros por minuto nos postos de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, no sentido Porto Alegre-Litoral Norte.

O fluxo total na BR-290 entre a madrugada e as 12h do último dia de outubro foi de aproximadamente 27 mil veículos, quase 21 mil deles pela manhã. Já o acumulado desde as primeiras horas de sexta-feira (data para a qual foi adiado o ponto facultativo de quarta, Dia do Funcionário Público) ultrapassa a 50 mil carros. À noite, o tráfego era considerado normal pela empresa.

No Centro Histórico da capital gaúcha, a Estação Rodoviária teve pelo menos 8 mil passageiros embarcando na sexta-feira e outros 7 mil até o começo da tarde de sábado, em um aumento de demanda que motivou o incremento de 50 coletivos-extras, que assim chegaram a quase 300 – cerca de metade do volume verificado antes de março deste ano, mês de chegada da pandemia.

Adiamento

Devido a alterações realizadas pelo consórcio responsável pela nova Ponte do Guaíba, as mudanças de acessos no quilômetro 96 da Freeway, foram adiadas bem como estreitamento temporário de pista entre os quilômetros 95 e 96.

Segundo a CCR ViaSul, as mudanças começariam nesta segunda-feira, mas tanto a pista principal quanto os atuais acessos ao vão móvel e avenida João Moreira Maciel devem seguir com o seu fluxo normal.

“A nova data de realização das alterações nos acessos e do estreitamento de pista será divulgada posteriormente, alinhadas entre CCR ViaSul, consórcio responsável pelas obras da nova ponte, Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e PRF (Polícia Rodoviária Federal).

(Marcello Campos)

