Porto Alegre Vacinação de crianças e adolescentes é reforçada em escolas de Porto Alegre a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Mobilização prossegue até o dia 31 de maio, mediante cronograma específico. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre tem promovido nova fase do programa “Rolê da Vacina”, criado durante a pandemia e retomado em 2023 para ampliar a cobertura da imunização de crianças e adolescentes. Nesta segunda-feira (14), a campanha se intensifica com a ida das equipes às escolas, ampliando o acesso às doses e a conscientização sobre a importância do procedimento.

Neste ano, o Rolê da Vacina se articula à Estratégia de Vacinação nas Escolas 2025, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com o programa “Saúde na Escola”. A meta é imunizar 90% dos estudantes da educação básica.

“A proposta do Rolê da Vacina é ir além da simples aplicação das vacinas: é também um momento de educação em saúde, proximidade com a comunidade escolar e incentivo à proteção coletiva”, explica o responsável técnico de enfermagem da Atenção Primária à Saúde, Leonardo Rodrigues.

As unidades de saúde entram em contato com as escolas da sua área de abrangência, verificam a situação vacinal dos alunos por meio dos sistemas oficiais (e-SUS, SI-PNI Web e Novo SI-PNI) e organizam o cronograma de visitas. Mais informações estão disponíveis no site prefeitura.poa.br/sms.

Cronograma e outros aspectos

– A mobilização prossegue até 31 de maio, sendo que entre esta segunda-feira (14) e o dia 30 de abril há uma intensificação da ofensiva.

– Em abril, o foco são as instituições de educação infantil, com a aplicação das vacinas Tríplice Viral, Pentavalente ou DTP e Influenza para crianças de 6 meses a 6 anos incompleto. Trabalhadores da educação também serão vacinados com Tríplice Viral, dTpa e Influenza.

– Já em maio, será dada prioridade às escolas de ensino fundamental e médio, com a oferta das vacinas Influenza, Tríplice Viral, ACWY e HPV para alunos dos grupos prioritários. Professores e demais trabalhadores da educação também continuam sendo contemplados.

– Além disso, uma estratégia específica será realizada para o resgate de adolescentes não vacinados contra o HPV, com aplicação de dose única para jovens de 15 a 19 anos que nunca receberam o imunizante — de maio a julho. A vacina está disponível, ainda, nas unidades de saúde para meninas e meninos de 9 a 14 anos.

– Para menores de 9 anos, a vacinação injetável exige a presença dos responsáveis. Isso faz com que o procedimento será programado, preferencialmente, para o início ou final dos turnos escolares, facilitando assim a presença do adulto.

– Já os alunos de 9 a 11 anos podem ser vacinados mediante autorização por escrito. Os adolescentes (12 a 17 anos), por sua vez, podem receber a dose sem que seja necessária autorização.

(Marcello Campos)

2025-04-13