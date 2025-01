Porto Alegre Porto Alegre tem 34 casos confirmados de dengue no ano

29 de janeiro de 2025

Foto: Cristine Rochol/PMPA

O balanço semanal sobre a dengue indica que 34 casos da doença estão confirmados em Porto Alegre pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em 2025. A atualização considera os dados acumulados até sábado (25).

Vinte bairros têm casos confirmados: Cascata, Costa e Silva, Cristo Redentor, Jardim Floresta, Jardim Itu, Jardim Sabará, Jardim São Pedro, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Morro Santana, Passo da Areia, Passo das Pedras, Petrópolis, Santa Rosa de Lima, Santa Tereza, São Sebastião, Sarandi, Teresópolis, Tristeza e Vila Jardim. Todos os bairros estão com infestação alta do mosquito transmissor do vírus da dengue, o Aedes aegypti.

Os dados são parciais e estão sujeitos a revisão. Até o dia 25, foram notificadas 496 suspeitas à vigilância epidemiológica da SMS neste ano.

A enfermeira Raquel Rosa, responsável pela vigilância da dengue na Diretoria de Vigilância em Saúde, explica que neste momento é importante que todas as notificações de suspeitas sejam formalizadas ao setor por serviços de saúde. Ela destaca que todas as pessoas que sentirem sintomas como febre acima de 38ºC acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo devem procurar atendimento de saúde. “Febre, dor no corpo e dor de cabeça foram os principais sintomas relatados em 2024 por pessoas com confirmação de dengue”, diz a enfermeira. Pessoas que viajaram antes de sentir os sintomas devem informar a viagem no atendimento médico.

Medidas importantes

Evite água parada.

Descarte o lixo corretamente.

Verifique se a caixa d’água e as lixeiras estão bem tampadas.

Limpe as calhas e coloque telas nos ralos.

Trate a água das piscinas.

Evite deixar água parada em piscinas plásticas.

