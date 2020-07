Geral Estudante de medicina brasileiro morre após vazamento de gás em apartamento na Argentina

Alagoano Jonathas Fanuel (E), 19 anos, estudava medicina na Argentina. (Foto: Reprodução/Instagram)

O alagoano Jonathas Fanuel Clementino Silva, 19 anos, morreu depois de um vazamento de gás no aquecedor do apartamento em que morava na Argentina. Ele era estudante de medicina. A Igreja Assembleia de Deus de Alagoas emitiu nota de pesar sobre o falecimento do jovem, que era filho do pastor alagoano Jairo Clementino da Silva, que morreu em maio.

Um amigo da família disse que o processo para trazer o corpo da Argentina para Alagoas deve demorar aproximadamente 12 dias.

Leia a Nota de Pesar da Assembleia de Deus de Alagoas: “Comunicamos com grande pesar o falecimento do jovem Jonathas Fanuel Clementino da Silva, filho do saudoso administrador geral da igreja, Pr. Jairo Érico Clementino da Silva. Fanuel foi vítima de um vazamento de gás no aquecedor do apartamento onde morava, na Argentina, que o levou à morte por intoxicação (Monóxido de Carbono). Recebemos essa triste notícia ainda pela madrugada. Oremos pela irmã Aldeci, sua filha Jafia e toda família que sofre nesse momento de perda. A data do traslado do corpo da Argentina para Alagoas e do sepultamento não foi informada”.

Estudante brasileira é encontrada

Em outro caso, a estudante brasileira Lívia Perrone Medina, 27 anos, que estava desaparecida na Alemanha desde 27 de junho, foi encontrada e passa bem, informou a polícia da cidade de Aachen na sexta-feira (3/7).

“A busca por Livia Perrone Medina, de 27 anos, emitida na quinta-feira (2 de julho de 2020), está concluída. O paradeiro de Perrone Medina foi descoberto — não há perigo para ela. A polícia de Aachen agradece expressamente a população por seu apoio às medidas de busca”, diz o informe, publicado na internet.

A família de Lívia também já foi avisada. Em uma publicação nas redes sociais, a mãe da estudante, Maria Rita Perrone, disse que a filha está “bem e com vida”.

“Recebemos através do Consulado do Brasil em Frankfurt a confirmação de que nossa querida Lívia Perrone Medina foi encontrada bem e com vida. Aguardamos informe oficial da polícia alemã com maiores detalhes. Agradecemos imensamente a todos!”, relata o post.

Ela havia sido vista pela última vez em um trem do sistema público de transporte. Seu sumiço mobilizou amigos e familiares na internet desde então. De Bebedouro (SP), Lívia mora na Alemanha atualmente, onde faz um curso de mestrado em sustentabilidade.

Um familiar da jovem viajou para a Alemanha para acompanhar o caso. O Ministério das Relações Exteriores prestou assistência consular de forma legal e material à família por meio do Consulado-geral em Frankfurt. Amigos e familiares também se mobilizaram para descobrir o paradeiro de Lívia por meio de postagens em redes sociais. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal Correio Braziliense.

