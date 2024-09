Rio Grande do Sul Estudantes conhecem de perto o funcionamento do Polo Petroquímico de Triunfo

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Iniciativa tem por finalidade a aproximação com a comunidades do entorno e outros públicos. (Foto: Fernando Bertoldi/Divulgação)

Alunos da Escola Municipal de Educação Fundamental Cândido Justiniano de Carvalho, da cidade de Triunfo (Região Carbonífera), tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a operação do Polo Petroquímico local. A atividade foi promovida pela Braskem, no âmbito de uma série de ações da companhia por meio do programa “Formando Laços”, com foco em diferentes públicos – clientes, poder público, imprensa e a comunidade em geral.

Um dos temas da atividade foi o acionamento do “flare”, dispositivo de segurança amplamente utilizado por indústrias químicas, petroquímicas e refinarias para a queima controlada de gases residuais. O resultado é uma chama luminosa que pode ser vista à distância.

A exemplo da fumaça branca (composta, na verdade, por água em vapor) gerada nas torres de resfriamento da Braskem, o sistema é integralmente controlado de acordo com os mais rigorosos padrões e normas internacionais, sem danos ao meio ambiente.

Nesta quinta-feira (5), será a vez de alunos de outras instituições de ensino acompanharem uma palestra do integrante do departamento de Relações Institucionais da Braskem no Rio Grande do Sul, Jeferson Conceição. Na lista estão a Escola Municipal de Ensino Médio Professor Liberato Salzano Vieira da Cunha e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Nestor Vianna de Campos.

A iniciativa prevê, ainda, distribuição de panfletos e fixação de cartazes em pontos comerciais e postos de combustível das comunidades do entorno do Polo Petroquímico, no pedágio da rodovia federal BR-386, em Montenegro (Vale do Caí), e no entorno da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. As ações são complementadas nas redes sociais da Brasken. Esses e outros detalhes podem ser conferidos no site braskem.com.br.

Imersão

O “Formando Laços” teve edição especial no último sábado (31), com uma visita dos alunos do curso de instalações elétricas do projeto “Inovar para Construir”, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai) na cidade de Nova Santa Rita (Região Metropolitana de Porto Alegre).

Durante a visita ao Polo Petroquímico de Triunfo, o grupo teve oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a operação da empresa no Brasil e no mundo, bem como a respeito de suas políticas em relação a temas como saúde, segurança, meio ambiente, tecnologia, inovação e projetos sociais. Quase 13 mil pessoas já participaram do programa nas unidades industriais da Braskem no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas.

Atuação

Com cerca de 8 mil funcionários e 40 unidades industriais no Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha, a Braskem exporta seus produtos para clientes de mais de 70 países. A companhia atua nos segmentos de resinas plásticas e produtos químicos para diversas finalidades, tais como embalagens alimentícias, construção civil, indústrias, agronegócio, saúde e higiene.

(Marcello Campos)

