Porto Alegre Estudo para qualificar saneamento tem primeira etapa concluída

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Projeto em andamento prevê 100% de eficiência ao sistema de água e esgoto Foto: Anselmo Cunha/PMPA Projeto em andamento prevê 100% de eficiência ao sistema de água e esgoto Foto: Anselmo Cunha/PMPA Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Uma etapa fundamental no processo que vai mostrar o que é preciso para que o sistema de água e esgotamento sanitário tenha 100% de eficiência foi concluída nesta quinta-feira (13).

O trabalho foi feito durante este primeiro bimestre por técnicos do consórcio contratado junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) para os estudos que definirá a modelagem mais apropriada ao saneamento básico de Porto Alegre. Eles visitaram 65 instalações, entre ETA (estações de tratamento de água), ETE (estações de tratamento de esgoto) e estações de tratamento de água bruta.

“Este é o ponto de partida para o desenvolvimento de soluções para a universalização do esgotamento sanitário. Com esses estudos, teremos o desenho da melhor modelagem. São muitos os cenários possíveis que passam por uma parceria público-privada ou uma concessão, sempre buscando proporcionar os melhores serviços à população”, destaca o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro

Diagnóstico

A partir das análises concluídas, será apresentado um relatório à prefeitura, em março, mostrando o cenário técnico-operacional e socioambiental para o projeto.

Depois da entrega desse diagnóstico técnico, a consultoria começará a trabalhar no planejamento conceitual de engenharia, que definirá as intervenções e o investimento necessários. O material completo deverá ser entregue no começo do segundo semestre. “É fundamental o estudo desenvolvido pelo BNDES para delimitar o futuro do saneamento básico em Porto Alegre”, salienta Gazen.

Além da EBAT no bairro Moinhos de Vento, os técnicos conheceram estruturas da Zona Norte e da Zona Sul. “Mostramos aos técnicos o funcionamento das nossas unidades operacionais, e acreditamos que dessa analise sairão os melhores resultados para que se avance para modalidades modernas, com garantia de entregas de bons serviços”, afirma o diretor do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Porto Alegre tem uma rede coletora de esgoto sanitário de 1.992 quilômetros, sendo que 90% dos moradores têm acesso ao serviço de coleta e afastamento. Mas somente 56% desses esgotos têm destinação para tratamento.

A rede possui 11 ETEs (estações de tratamento de esgoto) e 32 unidades de EBEs (bombeamento de esgoto). Já com relação à rede de água, Porto Alegre tem uma extensão de 4.156 quilômetros, que equivale ao atendimento de 100% da população formal.

