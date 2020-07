Política “Eu torço para o Trump ser reeleito”, afirma Bolsonaro sobre as eleições nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

"A gente torce pelo Trump, temos certeza que vamos potencializar muito o nosso relacionamento", disse Bolsonaro Foto: Alan Santos/PR "A gente torce pelo Trump, temos certeza que vamos potencializar muito o nosso relacionamento", disse Bolsonaro. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre as suas expectativas para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que ocorrerão no final deste ano, e o futuro da relação entre o Brasil e o país caso o presidente Donald Trump, aliado do chefe do Executivo brasileiro, não seja reeleito.

“Eu não vou interferir, não posso, nem tenho como, mas eu torço para o Trump ser reeleito. A gente torce pelo Trump, temos certeza que vamos potencializar muito o nosso relacionamento. Agora, se der o outro lado [o democrata Joe Biden], da minha parte, vou procurar fazer algo semelhante e, se eles não quiserem, paciência. O Brasil vai ter que se virar por aqui”, disse Bolsonaro em live nas redes sociais na quinta-feira (16).

“Eu acho que nessa área comercial tem muita coisa entre o Brasil e os Estados Unidos independentemente de qual partido, republicano ou democrata, esteja no poder. Eu torço pelo republicano dada a liberdade que eu tenho, que o Trump me deu, de ligar para ele em qualquer momento que porventura precisar, ele está pronto para colaborar conosco. Então, eu espero que dê Trump, mas se não der a gente vai procurar aprofundar essa relação comercial nossa porque, afinal de contas, o mundo todo cada vez mais está de olho no Brasil”, declarou o presidente.

