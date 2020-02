Notas Mundo EUA pede unidade a políticos afegãos para negociar com talibãs

25 de fevereiro de 2020

Os EUA pediram, nesta terça-feira, à classe política do Afeganistão que deixe de lado as diferenças causadas pelas eleições passadas e se junte a uma delegação “totalmente representativa” para negociar com os talibãs. Em uma nota em que elogiou Ashraf Ghani por sua reeleição, a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, afirmou que “o povo afegão quer paz”.

