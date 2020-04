Magazine Eva Wilma em “Casos e Canções”

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Em isolamento, Eva Wilma fará live com poesias. Foto: Divulgação/João Caldas Eva Wilma fará live com poesias. (Foto: Divulgação/João Caldas) Foto: Divulgação/João Caldas

Uma das maiores atrizes brasileiras em atividade apresentará uma live especial na plataforma #CulturaEmCasa, neste domingo (26), a partir das 21h30.

Eva Wilma estava em cartaz com o recital musical “Casos e Canções”, ao lado do filho John Herbert Júnior e do pianista Willian Paiva. O espetáculo conta as histórias dos mais de 65 anos de carreira intercaladas com canções de compositores brasileiros.

Em isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, Eva adaptou o espetáculo especialmente para o delicado momento de quarentena. A atriz apresentará uma leitura de textos e improvisações espontâneas diretamente da sua casa.

A live contará com poesias de Ferreira Gullar e outros textos escolhidos especialmente para a transmissão ao vivo. Além de contar memórias do teatro, telenovela e cinema.

O acesso é por meio do site culturaemcasa.com.br, de forma gratuita. Em breve, serão lançados aplicativos para cada meio. A plataforma foi lançada nesta semana pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

