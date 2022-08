Agro Evento promove competitividade para produtores avícolas e suinícolas

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Maior exposição comercial do setor tem o apoio do Sebrae para profissionalização das pequenas propriedades e promoção de negócios. Foto: Divulgação/ABPA Foto: Divulgação/ABPA

Pequenos e médios fornecedores e produtores de aves, suínos e ovos de todo o país participarão, de 9 a 11 de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP), do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), maior evento dos setores no país. E o SIAVS conta com o suporte do Sebrae para estimular a realização de novas oportunidades e investimentos para pequenos e médios empreendedores, desde produtores até empresas do setor, por meio de rodadas de negócios e vendas diretas.

O evento contemplará ampla programação voltada para o aprofundamento técnico destes empreendedores. Exemplo é o Projeto Produtor, com palestras gratuitas sobre boas práticas, manejo produtivo, sustentabilidade econômica e ambiental da propriedade e reforço de controles para a atividade. Realizado pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o SIAVS 2022 será ainda maior que a edição anterior, realizada em 2019. A área comercial foi expandida em 30%, adicionando novos anexos ao espaço ocupado pela feira.

De acordo com o presidente da ABPA, Ricardo Santin, a promoção de negócios, intercâmbio técnico e fomento aos investimentos em tecnologia ampliará a capacidade competitiva destes pequenos produtores, ao mesmo tempo em que estimula o desenvolvimento dos núcleos produtivos, com potenciais impactos econômicos e sociais. “Estimulando o empreendedorismo e a tecnificação das pequenas propriedades, o SIAVS reforça o posicionamento no setor como palco de fomento ao desenvolvimento econômico e social do país, promovendo a realização de investimentos e novas oportunidades de negócios para toda a cadeia produtiva”, avalia Ricardo.

Além das oportunidades de negócios, o SIAVS sediará o maior congresso técnico do setor, com intensa programação e mais de 100 palestrantes do Brasil e de outros países. O peso político do evento é outro diferencial. São esperadas autoridades dos poderes executivo e legislativo nacional e dos estados, ampliando o papel do evento como principal ponto de debate dos rumos dos setores. Em 2019, o salão recebeu mais de 20 mil visitantes de 50 países, com cerca de 170 expositores. Nas dezenas de salas, ocorreram apresentações de mais de 100 palestrantes do Brasil e de outros países para 2,4 mil congressistas.

Mais detalhes sobre a programação no site.

