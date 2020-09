Rio Grande do Sul Eventos empresariais voltarão a ser liberados no Rio Grande do Sul a partir da semana que vem

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Autorização constará em decreto a ser assinado até terça-feira. (Foto: EBC)

Sob o argumento de que o Rio Grande do Sul passa por um momento de “estabilização e redução de alguns dados envolvendo o coronavírus”, o governador Eduardo Leite anunciou nesta quinta-feira (17) que vai liberar no Estado, com restrições, a realização de eventos corporativos no Estado. Os protocolos constarão em decreto a ser publicado segunda ou terça-feira que vem.

Em um primeiro momento, devem ser permitidas apenas feiras e exposições empresariais e comerciais, bem como seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras e similares. A lista inclui, ainda, reuniões, oficinas, treinamentos e cursos em tal esfera de atuação.

“Deverão ser observados rigorosos protocolos, como limitação de pessoas e distanciamento entre elas, sistema de renovação do ar, cuidados na entrada e na saída, além do já tradicional uso da máscara e de medidas constantes de higienização”, ressalvou durante transmissão on-line. “Eventos sociais e comemorativos não serão permitidos agora”, acrescentou, citando como exemplo os casamentos e bailes de debutantes.

“Sempre falamos que o nosso trabalho seria com o ‘dedo no pulso'”, comparou. “Quando foi necessário aumentar as restrições, o fizemos. Agora que a situação melhorou, estamos permitindo a retomada de algumas atividades. Foi assim no comércio, no setor da alimentação, nas escolas e, agora, nas áreas esportiva [na última segunda-feira] e de eventos.”

Ele também salientou o fato de que a decisão resultou de um amplo diálogo com os interessados: “Após diversas agendas de diálogo com representantes do setor de eventos, estudos e análises por parte do governo, estão sendo finalizados os protocolos para a retomada de algumas atividades”.

Atividades esportivas

Atividades esportivas que envolvem serviços de educação física, clubes sociais esportivos, clubes de futebol, competições esportivas e outros serviços estão liberadas em municípios com bandeira laranja (há pelo menos duas semanas consecutivas) e amarela no modelo do Distanciamento Controlado.

A liberação consta no Decreto 55.482 do governo estadual, publicado na segunda edição do Diário Oficial do Estado da segunda-feira (14/9). Para a realização dessas atividades, é necessário observar as restrições descritas no decreto relativas à pandemia, bem como a Nota Informativa 18 da Secretaria da Saúde (SES).

“Nas últimas duas semanas, durante as agendas de diálogo sobre o projeto de reforma tributária estadual, recebi representantes de quadras esportivas de várias regiões, chamando a atenção para a difícil situação vivida em função de todos esses meses de fechamento, e da disposição de todos em trabalhar com regras rigorosas para a retomada”, finalizou. “Depois dos estudos da Secretaria da Saúde, do Gabinete de Crise e do Comitê de Dados, então, anunciamos essa retomada.”

(Marcello Campos)

