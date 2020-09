Cultura Eventos-teste acontecem sexta e domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Evento no domingo será no Auditório Araújo Vianna. Foto: Divulgação Evento no domingo será no Auditório Araújo Vianna. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os dois eventos-teste para a retomada do segmento em Porto Alegre deverão adotar uma série de medidas para garantir a segurança do público e organização. Autorizados pela prefeitura na semana passada, os treinamentos para profissionais do setor acontecerão nesta sexta-feira (11), às 13h, no Centro de Eventos da Fiergs, e no domingo (13), às 18h, no Auditório Araújo Vianna.

O objetivo é testar diferentes formatos de eventos como preparação para o retorno das atividades. No dia 11, o Centro de Eventos da Fiergs receberá uma feira de negócios. A programação contará com palestra e feira com apenas seis expositores. Também haverá limitação de 180 profissionais que poderão ser capacitados presencialmente, divididos em blocos de atividades, e 500 vagas disponibilizadas on-line para os associados das entidades promotoras. Já no dia 13, o Auditório Araújo Vianna será palco do show do cantor Serginho Moah, com a presença de até 400 convidados, autoridades e membros da imprensa.

Entre as medidas necessárias para a aprovação dos eventos-teste pela prefeitura estão, obrigatoriamente, a capacitação dos trabalhadores envolvidos, distanciamento entre o público, utilização de EPIs (equipamentos de proteção individual) pelas equipes e pelo público, acesso ao evento em lotes para que não haja aglomeração, medição de temperatura de todos os presentes e disponibilização de totens de álcool gel. As equipes da prefeitura acompanharão a montagem e realização para verificar o cumprimento das regras estabelecidas.

Os testes são uma organização do grupo Live Marketing, do POACVB (Porto Alegre e Região Metropolitana Convention Bureau), da Abeoc (Associação Brasileira das Empresas de Eventos), com o apoio da UBRAFE (União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios), da Agepes (Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos), entre outras entidades do setor.

