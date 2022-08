Esporte Ex-boxeador George Foreman é processado por duas mulheres que o acusam de abuso sexual

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Foreman classificou as alegações de falsas e infundadas. (Foto: Reprodução)

Duas mulheres que acusaram o ex-campeão norte-americano de boxe George Foreman de abusar sexualmente delas na década de 1970 entraram com processos em um tribunal de Los Angeles. Foreman, de 73 anos, negou as alegações desde que elas se tornaram públicas no mês passado e porta-vozes remeteram perguntas sobre os processos à declaração anterior do ex-atleta.

As mulheres entraram com processos separados sob os pseudônimos Gwen H. e Denise F. no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles na quarta-feira. Ambas as mulheres, que têm hoje em torno de 60 anos de idade, dizem que conheceram Foreman quando crianças, já que seus pais eram associados de Foreman no boxe.

Denise, uma moradora de Los Angeles, acusou Foreman de aliciá-la quando ela tinha 8 anos e de fazer sexo com ela quando ela tinha 15, em uma ocasião em um quarto de hotel em San Francisco, diz o processo.

Gwen, moradora do Estado de Nevada, disse que conheceu Foreman quando tinha 9 anos e o acusou de abusar sexualmente e estuprá-la quando ela tinha 15 e 16 anos, inclusive em um apartamento em Beverly Hills. Ela disse que Foreman disse a ela que seu pai perderia o emprego como consultor de boxe se ela não o obedecesse.

Ela afirma que cerca de seis anos após o encontro, quando Foreman tinha 23 anos, ele a “cortejou” e depois “molestaria e abusaria sexualmente” dela até os 16 anos. Ambas dizem em seus processos que um amigo de Foreman confrontou o ex-campeão dos pesos pesados sobre as alegações “em pelo menos uma ocasião”, e afirmam que ele “não negou as acusações”.

Foreman classificou as alegações de falsas e infundadas.

Em julho, ele afirmou que duas mulheres estavam fazendo alegações falsas querendo extorquir milhões de dólares seus, em um caso de chantagem.

“Nos últimos seis meses, duas mulheres tentaram extorquir milhões de dólares cada uma de mim e de minha família. Elas estão alegando falsamente que eu as abusei sexualmente há mais de 45 anos na década de 1970. Nego inflexível e categoricamente essas alegações”, afirmou ele. “O orgulho que tenho de minha reputação significa tanto para mim quanto minhas conquistas esportivas, e não serei intimidado por ameaças e mentiras infundadas”, disse Foreman. As informações são da agência de notícias Reuters e da revista Quem.

