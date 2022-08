Esporte Gremistas treinam com foco no duelo com o Ituano

24 de agosto de 2022

Trabalho com portões fechados encaminha os gremistas para o jogo de sexta-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na tarde desta quarta-feira (24), no CT Luiz Carvalho, ocorreu o penúltimo treinamento do Grêmio antes do duelo de sexta, quando o Grêmio recebe o Ituano na Arena, às 19h, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O treinamento aconteceu com os portões fechados e a imprensa só teve acesso a primeira parte do trabalho, que se limitou ao aquecimento e ao circuito físico comandado pelo preparador Réverson Pimentel.

Na sequência, o técnico Roger Machado usou da privacidade para trabalhar a equipe que vai a campo técnica e taticamente.

O treino desta quinta-feira está agendado para às 15h30, e também será realizado com os portões fechados.

Treinamento intenso

A semana tem sido de treinamento estratégico para enfrentar o Ituano. Esta será a terceira vez que os clubes se enfrentam na história e promete ser intensa. A vantagem na estatística até aqui é dos paulistas, que conseguiram uma vitória e um empate frente ao time gaúcho.

O primeiro encontro entre as duas agremiações ocorreu em 2005, e teve como palco o Beira-Rio. Neste dia, a partida ocorreu com portões fechados e o Tricolor perdeu para o Ituano pelo placar de 2 a 0. A partida valeu pela 3ª rodada da Série B daquele ano.

Na época, o jogo foi realizado na casa do rival em decorrência de punição imposta ao Grêmio, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido a torcida Tricolor ter invadido o gramado do Olímpico Monumental, no ano anterior.

Neste novo duelo o Grêmio, que não vence a duas rodadas na competição, há a chance de reencontrar o caminho das vitórias e, de quebra, mudar a escrita do confronto.

