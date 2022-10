Rio Grande do Sul Ex-presidente da Fiergs Renan Proença morre aos 84 anos

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O empresário liderou entidades patronais como o Centro da Indústria Fabril de Bento Gonçalves. Foto: Fiergs/Divulgação O empresário liderou entidades patronais como o Centro da Indústria Fabril de Bento Gonçalves. (Foto: Fiergs/Divulgação) Foto: Fiergs/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Faleceu, nesta sexta-feira (14), aos 84 anos, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs) por duas gestões consecutivas, de 1999 a 2005, Francisco Renan Proença, em Bento Gonçalves.

Nascido em Quaraí, o industrial liderou entidades patronais como o Centro da Indústria Fabril de Bento Gonçalves, do qual foi presidente entre 1979 e 1981.

Atuou em vários setores dentro do Grupo Fasolo, fundado em 1917, até a sua presidência. Em 1983, assumiu a diretoria regional do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e se alternou entre as vice-presidências da Fiergs e do Ciergs, sendo eleito presidente da federação em 1999, ficando até 2005.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul