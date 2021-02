Política Ex-presidente do Senado fecha acordo com ala do MDB para comandar a Comissão de Constituição e Justiça

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Em troca da presidência da CCJ, Alcolumbre acertou que o MDB ficará com outras duas comissões importantes Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) fechou um acordo com senadores do MDB para garantir que ele possa assumir o comando da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), a mais importante da Casa.

Em troca da presidência da CCJ, Alcolumbre acertou que o MDB ficará com outras duas comissões importantes: manterá a de Educação, Cultura e Esporte e ganhará a de Serviços de Infraestrutura, que até então era do DEM.

O acerto é para que o atual líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), até então cotado para a CCJ, seja indicado para o comando da Comissão de Educação.

Já para a comissão de Infraestrutura, o principal nome cotado para presidir é o do senador Dário Berger (MDB-SC), que comandou o colegiado da Educação no ano passado.

O acerto foi fechado por Alcolumbre em conversa com emedebistas na última sexta-feira (05) e confirmado tanto por Eduardo Gomes quanto por interlocutores do ex-presidente do Senado.

