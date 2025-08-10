Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Ex-presidentes possuem benefícios garantidos pelo Governo Federal; despesas somaram R$ 3,65 milhões no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A lei que regula os benefícios é de 1986. Desde então, as regras foram aprimoradas por decretos, mas nunca foi um estipulado um teto específico para as despesas. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Ex-presidentes do Brasil não têm acesso a salário ou pensão vitalícia desde a Constituição de 1988. A lei assegura, no entanto, o direito a dois veículos e a uma equipe de suporte aos ex-ocupantes do cargo, que inclui 4 servidores para segurança e apoio pessoal; 2 motoristas e  2 assessores em cargos de comissão.

No primeiro semestre deste ano, os gatos com os benefícios somaram R$ 3,65 milhões. Entre 2021 e 2024, estas despesas superaram R$ 31,7 milhões – neste caso, também foram incluídas as despesas do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o período de 2021 e 2022.

Os benefícios correspondem a auxílios financeiros do Estado para arcar com diárias, viagens, auxílio-moradia, segurança e serviços de telecomunicações dos assessores e servidores. Na prática, os servidores que compõe a equipe são vinculados à Presidência da República. Há ainda recursos empenhados para a manutenção de veículos.

A lei que regula os benefícios é de 1986. Desde então, as regras foram aprimoradas por decretos, mas nunca foi um estipulado um teto específico para as despesas.

Os valores, no entanto, devem respeitar os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilização Fiscal, que estipula que o gasto total com pessoal não pode ultrapassar 50% da Receita Corrente Líquida (RCL) da União.

Ex-presidente Jair Bolsonaro

No primeiro semestre de 2025, foram gastos R$ 521.073 com a equipe de oito servidores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O valor gasto com a equipe no primeiro semestre inclui, entre outros:

R$ 310.119,00 – salários de assistente e assessores;
R$ 134.306,09 – passagens no Brasil;
R$ 53.772,75 – diárias no país;
R$ 15.008,40 – material para manutenção de veículos;
R$ 4.767,21 – combustíveis e lubrificante automotivos.

Ex-presidente Michel Temer

A Presidência gastou R$ 554.414,56 no primeiro semestre de 2025 para manter a equipe de oito servidores que atende ao ex-presidente.

O valor gasto com a equipe no primeiro semestre inclui, entre outros:

R$ 421.231,93 – salários de assistente e assessores;
R$ 56.219,50 – diárias no exterior;
R$ 48.273,57 – passagens para o exterior;
R$ 6.438,37 – diárias no país;
R$ 9.104,91 – combustíveis e lubrificantes automotivos.

Ex-presidente Dilma Rousseff

A ex-presidente Dilma Rousseff gastou R$ 862.499,38 no primeiro semestre de 2025 para manter uma equipe com sete servidores, um técnico a menos do que o permitido.

Desde abril de 2023, a ex-presidente comanda o Novo Banco de Desenvolvimento, instituição financeira do Brics, sediado na China.

O valor gasto com a equipe no primeiro semestre inclui, entre outros:

R$ 408.710,77 – salários de assistente e assessores;
R$ 130.782,79 – ajuda de custo para o pessoal civil;
R$ 129.208,39 – despesas em missões no exterior;
R$ 83.495,80 – passagens para o exterior;
R$ 51.995,71 – indenização de representação no exterior;
R$ 9.603,09 – diárias no exterior;
R$ 7.277,82 – passagens no país.

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

O custo no primeiro semestre de 2025 com a equipe de oito servidores que atendem ao ex-presidente foi de R$ 368.853,05.

O valor gasto com a equipe no primeiro semestre inclui, entre outros:

R$ 359.781,19 – salários de assistente e assessores;
R$ 4.169,90 – combustíveis e lubrificantes;
R$ 1.263,96 – seguros em geral;
R$ 1.827,00 – material para manutenção de veículos;
R$ 1.143,00 – manutenção e conservação de veículos.

Ex-presidente Fernando Collor de Mello

A despesa de sete servidores da equipe do ex-presidente somou R$ 931.590,85 no primeiro semestre de 2025.

O valor gasto com a equipe no primeiro semestre inclui, entre outros:

R$ 412.404,34 – salários de assistente e assessores;
R$ 259.5442,51 – passagens no Brasil;
R$ 198.433,85 – diárias no país;
R$ 20.627,10 – veículos e combustíveis.

Ex-presidente José Sarney

O gasto com a equipe do ex-presidente foi de R$ 410.454,73 no primeiro semestre de 2025. São sete servidores, um a menos do que o permitido.

O valor gasto com a equipe no primeiro semestre inclui, entre outros:

R$ 361.406,78 – salários de assistente e assessores;
R$ 22.707,65 – diárias no país;
R$ 16.426,73 – veículos e combustíveis;
R$ 7.981,61 – passagens no Brasil.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Ministro Alexandre de Moraes nega pedido de desbloqueio de bens de seu ex-assessor
As 30 horas que antecederam a prisão de Bolsonaro
https://www.osul.com.br/ex-presidentes-possuem-beneficios-garantidos-pelo-governo-federal-despesas-somaram-r-365-milhoes-no-primeiro-semestre/ Ex-presidentes possuem benefícios garantidos pelo Governo Federal; despesas somaram R$ 3,65 milhões no primeiro semestre 2025-08-10
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Na Arena, Grêmio perde de 1 a 0 para o Sport pela 19ª rodada do Brasileirão
Mundo Primeiro-ministro de Israel e Trump discutem planos de ofensiva em Gaza
Política Com liderança questionada, Hugo Motta tem semana decisiva à frente da presidência da Câmara dos Deputados
Política Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro “esteja livre”
Política Governo brasileiro reage a críticas dos Estados Unidos ao Judiciário e acusa ingerência
Mundo Ucrânia e União Europeia se unem antes do encontro de Trump e Putin, marcado para sexta-feira
Porto Alegre Latrocínios e outras mortes violentas despencam em Porto Alegre
Política Senador Flávio diz que Bolsonaro é preso político e critica medidas no Dia dos Pais
Mundo Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra alta de 6,4% nas vendas no segundo trimestre de 2025
Pode te interessar

Economia Tarifa social dá desconto desigual na conta de luz e agrava distorções

Economia Tarifaço de Trump afeta ao menos metade das exportações de 22 estados brasileiros

Economia Nas empresas brasileiras, tarifaço já provoca demissões e prejudica a produção

Brasil Ação contra Bolsonaro por tentativa de golpe avança à fase decisiva no Supremo nesta semana