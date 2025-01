Política Ex-vereadora de São Paulo leva embora privada de seu gabinete na Câmara

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Janaína Lima também retirou o chuveiro do local.

A ex-vereadora de São Paulo Janaina Lima (PP) removeu uma privada e duas pias do gabinete que utilizou enquanto trabalhava na Câmara Municipal paulista. As imagens mostram os funcionários carregando os utensílios do banheiro para fora do gabinete. A ex-vereadora também retirou o chuveiro do local. Lima recebeu 12.215 votos nas eleições de 2024 e não foi reeleita para o cargo. O gabinete agora vai ser do vereador Adrilles Jorge (União Brasil).

A ex-parlamentar informou que todos os itens retirados do gabinete foram adquiridos com recursos próprios e que, portanto, não integram o patrimônio da Câmara. Segundo Janaina Lima, outros itens, que também foram fruto de investimento pessoal, como uma divisória de vidro, uma bancada, duas estruturas de cobogó [divisória], um teto aberto com instalações elétricas no estilo industrial e luminárias ficaram no gabinete.

“O vereador que assumiu o gabinete manifestou apreço pelo desenho arquitetônico do espaço, que foi transformado em um modelo de coworking durante minha gestão”, disse a ex-vereadora.

“Fico feliz em saber que ele pretende manter esse conceito, que promove um espírito empreendedor dentro da Câmara. Continuo à disposição para alinhar quaisquer ajustes necessários, sempre buscando preservar o projeto e atender as regras da Casa”, acrescentou ela.

Lima disse que pretende “doar” os itens de volta para a Câmara Municipal.

“Entreguei o gabinete respeitando toda legislação estabelecida na Câmara Municipal de São Paulo, legislação interna. Por orientação do jurídico, equipamentos instalados com recursos próprios foram retirados. No entanto, por uma decisão pessoal, esses equipamentos estão sendo doados agora para a Câmara Municipal decidir o seu melhor destino”, disse Lima em um vídeo.

Segundo ela, teria economizado ao longo dos 4 anos de mandato cerca de R$ 9 milhões com verbas indenizatórias — valores pagos a funcionários como forma de compensação por despesas ou prejuízos decorrentes do trabalho — e as verbas do gabinete.

O vereador eleito Adrilles Jorge, que irá herdar o local, afirmou, em tom irônico, que sua equipe deve comprar um “penico” para substituir a privada do gabinete.

“Talvez fosse uma punição, pelo fato de eu ser um conservador liberal, para eu ter que usar o banheiro coletivo e não teria problema. Como eu acho que a minha equipe vai ter que ter um trabalho espartano, a gente podia alugar um penico”, disse Adrilles.

“Só achei estranho a privada ter sido retirada do banheiro. O que uma pessoa vai fazer com uma privada que seria um patrimônio? Vai reutilizar a privada? Vai vender a privada?”, completou o vereador. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

