Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Gestora se tornou a décima mulher entre os 27 integrantes do primeiro escalão do Executivo estadual. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Uma semana após ser anunciada pelo governo gaúcho, a gestora Danielle Calazans tomou posse nesta terça-feira (24) como titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul. Ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, ela é a décima mulher entre os 27 integrantes do agora concluído primeiro escalão do Executivo estadual.

Daniele substitui Claudio Gastal, designado para a presidência da agência de fomento Badesul. Formada em Direito, possui mestrado em Administração Pública e Gestão Governamental pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), além de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Possui, ainda, especialização em Liderança e Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em seu currículo profissional constam mais de 15 anos de carreira na Caixa, chegando à posição de número-dois na cúpula do banco estatal em julho do ano passado, como um dos nomes-chave na superação da crise gerada por denúncias de assédio moral e sexual contra o presidente da instituição de 2019 a 2022, Pedro Guimarães. Foi também secretária de Gestão do Ministério da Economia e diretora do Ministério da Fazenda, dentre outras experiências.

Elogios

A cerimônia de posse foi realizada na tarde desta terça-feira com a presença do governador Eduardo Leite. Ele repetiu exatamente o mesmo elogio que fez à nova colaboradora na semana passada, quando participava do Fórum Econômico Mundial de Davos (Suíça) e deu o recado por meio do site oficial estado.rs.gov.br:

“Danielle Calazans é uma profissional com ampla experiência na administração pública, formação e currículo. Tenho certeza de que ela vai colaborar muito fortemente para que a gente possa qualificar ainda mais o governo na área de gestão. O foco é tornar cada vez melhor a governança dos principais projetos de governo e a gestão das pessoas para termos um desempenho melhor em todas as áreas”.

(Marcello Campos)

Ex-vice-presidente da Caixa toma posse como secretária de Planejamento do Rio Grande do Sul