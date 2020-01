Mundo Exame descarta coronavírus em menina brasileira internada nas Filipinas

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

O resultado do exame realizado na menina brasileira de 10 anos internada com suspeita de coronavírus nas Filipinas deu negativo para a doença. A informação foi divulgada pelo embaixador do Brasil no país asiático, Rodrigo do Amaral Souza.

Segundo ele, uma contraprova será feita para descartar completamente o diagnóstico. A família vai continuar em isolamento até que o novo resultado seja divulgado.

A criança é filha de mãe colombiana e pai brasileiro. Eles moram na cidade chinesa de Wuhan – considerada o epicentro da doença – e viajaram para as Filipinas de férias. Como a menina apresentou febre, os pais procuraram atendimento médico. Por precaução, toda a família foi internada em isolamento.

A menina é atendida no hospital Palawan, em Puerto Princesa. Ela chegou à unidade na madrugada de sábado (25) com febre e dificuldade para respirar.

Na terça-feira (28), o Ministério da Saúde confirmou a investigação de três casos suspeitos de coronavírus em São Leopoldo (RS), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).

Nesta quarta (29), a Secretaria de Saúde do Paraná descartou que o paciente de Curitiba esteja portando o vírus.

