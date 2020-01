Mundo Passa de 130 o número de mortes provocadas pelo coronavírus na China

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Epidemia deixa o mundo em alerta Foto: Reprodução Epidemia deixa o mundo em alerta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Autoridades chinesas informaram que aumentou para 132 o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus na China, sendo 126 apenas na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, considerada o epicentro da doença.

Quase 6 mil pessoas estão infectadas no país asiático. No resto do mundo, já foram confirmados ao menos 60 casos da doença.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, visitou Wuhan para sinalizar à população que o governo está atuando para conter a epidemia. A fim de reduzir a propagação do vírus, o feriado do Ano-Novo Chinês foi estendido até o dia 2 de fevereiro.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário