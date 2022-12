Esporte Exames apontam lesões, e Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Gabriel Jesus (foto) e Alex Telles sofreram lesões no joelho. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Após conversar com as diretorias de Arsenal e Sevilla, a seleção brasileira definiu que o atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles vão deixar nos próximos dias o grupo que disputa a Copa do Mundo do Catar para dar sequência ao tratamento de suas lesões nos respectivos clubes.

Exames realizados após a derrota para Camarões pela última rodada da fase de grupos, constataram lesões no joelho direito de ambos os jogadores.

Gabriel Jesus retorna a Londres neste domingo (4), enquanto Alex Telles ficará em Doha até segunda-feira (5) para assistir ao jogo das oitavas de final contra a Coreia do Sul, viajando no dia seguinte para Sevilha. Ele vai iniciar tratamento em Madri, capital espanhola.

Desde que se encerrou o prazo para trocas na lista de convocados (na véspera da estreia na Copa, contra a Sérvia), a Seleção definiu que manteria todo o grupo até o término da participação no Catar, mesmo se houvesse lesões, mas o coordenador Juninho Paulista alinhou o retorno após o contato com os atletas e as diretorias de Sevilla e Arsenal.

Em publicações nas redes sociais, Cleber Xavier, auxiliar de Tite, chegou a escrever: “viemos juntos, vamos voltar juntos” e também “juntos até o fim”.

Gabriel Jesus já vinha com dores no local nas partidas pelo Arsenal, mas até então o caso não preocupava. O prazo de recuperação do atacante não é longo – estimado em até um mês -, mas o suficiente para impedir a participação dele no restante das partidas do Mundial do Catar.

A situação de Alex Telles é mais grave e, embora seja ainda preliminar, pode levá-lo a uma cirurgia. O lateral foi substituído no segundo tempo depois de se chocar com um jogador adversário. Com muitas dores, deixou o campo chorando.

O Brasil teve cinco lesões na primeira fase da Copa, na qual se classificou em primeiro lugar no Grupo G. A Seleção deve contar com retorno de Danilo e espera também a recuperação de Alex Sandro, agora o único lateral-esquerdo disponível.

A situação de Neymar se tornou mais animadora neste sábado e há a expectativa pela volta do craque do PSG contra a Coreia do Sul, nesta segunda, às 16h (de Brasília).

Além dessas lesões, a Seleção lidou no Catar com casos de indisposição e outros sintomas virais, que acometeram Antony, Lucas Paquetá, Raphinha e outros atletas. Neymar apresentou febre na última segunda-feira.

Até o início da Copa, o Brasil tinha passado ileso, sem nenhum corte por lesão.

