Saúde Exercícios para reduzir a cintura e “secar” a barriga em casa

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Apenas 30 minutos de exercício por dia são suficientes para perder a barriga. (Foto: Reprodução)

Há quem malhe e passe um bom tempo na academia só para perder aquela barriguinha, que nada mais é do que aquela gordura que se acumula no abdômen e na cintura.

Muitas vezes é difícil perder essa ‘barriguinha’, mas não é impossível. Basta aliar uma alimentação saudável e balanceada aos exercícios certos para este tipo de objetivo, além de dedicação e foco.

Se você está tentando moldar uma cintura menor ou marcar os músculos do abdômen, essas dicas e exercícios são os melhores. Eles são ideais para iniciantes e não exigem equipamentos caros ou muito espaço. Para torná-los mais eficazes, você pode usar pesos pequenos ou uma garrafa de água.

Pode ser um pouco difícil iniciar uma rotina, mas se você estiver determinado a fazer mudanças, esses exercícios são uma ótima maneira de fazer isso. Apenas 30 minutos de exercício por dia são suficientes!

Abaixo, alguns dos exercícios:

Torção russa

O exercício ajuda a tonificar seus oblíquos e quadris. Você precisará de um pequeno peso ou uma garrafa de água.

-Sente-se no chão e dobre os joelhos com os pés firmemente plantados. Deite-se um pouco sem bater no chão. Pegue a garrafa de água com os dois pesos e mantenha os braços em um ângulo de 90º para equilibrar o corpo. Esta é a posição inicial.

-Vire a parte superior do corpo para a esquerda e depois para a direita.

-Não prenda a respiração enquanto faz este exercício.

-Faça 15 segundos, alternando os lados.

Flexões em pé

Este exercício foca seus abdominais, oblíquos e flexores do quadril. Não só ajuda a obter uma barriga lisa, mas também ajuda a queimar as coxas. Para este exercício, você precisará de um pequeno peso ou uma garrafa de água.

-Fique com os pés afastados na largura dos quadris, segurando o peso ou a garrafa de água com as duas mãos. Levante os braços, bem esticados, acima da cabeça.

-Sem abaixar os braços, dobre a cintura para a direita. Mantenha seu abdômen contraído. Volte para o centro e vá para a esquerda.

-Faça 15 vezes de cada lado.

Ferro com torção

Uma variação do ferro básico. Este exercício requer rotação adicional da parte superior do corpo, para que você trabalhe sua cintura e abdômen.

– Comece na posição da prancha, com os antebraços no chão e os quadris e pés alinhados.

-Fique na posição da prancha, mantendo os quadris elevados, o abdome contraído e as costas retas

-Vire a cintura para a direita primeiro e retorne à posição inicial. Agora vire à esquerda e retorne à posição inicial.

-Vá por 30 segundos de cada lado. Faça de 8 a 10 repetições.

Canivetes laterais

As lâminas laterais (flexões cruzadas) exercitam seus abdominais, oblíquos, glúteos e flexores do quadril.

-Posição inicial: Deite-se do lado direito no tapete de ioga. Empilhe seus pés.

-Coloque a mão esquerda em um lado e coloque o braço esquerdo atrás da cabeça (o cotovelo deve apontar para o teto).

Concentre sua tensão nos oblíquos e levante os pés. Ao mesmo tempo, levante a parte superior do corpo para a frente com o cotovelo esquerdo.

-Segure a posição por um segundo e retorne lentamente à posição inicial. Mantenha o controle para não deixar seu corpo cair tão rápido.

-Repita 15 vezes para os dois lados.

É importante lembrar que as informações aqui passadas têm caráter informativo, e não substituem o aconselhamento e acompanhamentos de médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde