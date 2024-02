Mundo Exército de Israel invade hospital em Gaza atrás de corpos de reféns

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Nesta captura de tela obtida em um vídeo de rede social, um homem bloqueia uma entrada no Hospital Nasser em Khan Younis, em Gaza. Foto: Reprodução Nesta captura de tela obtida em um vídeo de rede social, um homem bloqueia uma entrada no Hospital Nasser em Khan Younis, em Gaza. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Exército de Israel invadiu o maior hospital de Khan Younis, no Sul da Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (15). As forças especiais israelenses entraram no Hospital Nasser, de acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI) e o Ministério da Saúde em Gaza, controlada pelo Hamas.

O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, disse que eles tinham “informações confiáveis ​​de uma série de fontes, inclusive de reféns libertados”, de que o Hamas já havia mantido reféns no hospital e que os corpos de reféns mortos podem estar presentes no hospital.

Os militares não divulgaram publicamente essas evidências.

Hagari disse que as forças das FDI estavam “conduzindo uma operação precisa e limitada dentro do hospital Nasser”.

Ashraf Al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, disse: “A ocupação israelense invade o Complexo Médico Nasser e o transforma em um quartel militar depois de demolir o muro sul e entrar por ele”.

“Escavadeiras militares israelenses estão escavando as valas comuns que foram feitas dentro dos muros do complexo”, disse Al-Qidra.

A invasão acontece um dia depois de centenas de civis terem sido forçados pelas forças israelenses a deixar o hospital, que usavam como abrigo.

Um vídeo filmado na terça-feira no hospital mostrou colunas de fumaça em seu perímetro, uma escavadeira israelense destruindo um muro do perímetro do hospital e um veículo blindado entrando nas dependências do hospital.

