Agro Expodireto Cotrijal 2022: 32º Fórum Nacional da soja será on-line

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Edição de 2020, com auditório central lotado. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

A Expodireto Cotrijal inova na sua 22ª edição levando toda a programação da feira – que em anos anteriores era somente física -, para o digital, inclusive um dos eventos mais concorridos: o Fórum Nacional da Soja.

Em sua 32ª edição, o fórum será transmitido pela Expodireto Digital, plataforma lançada neste ano e que reproduz em ambiente virtual o parque de exposições. Ingressos devem ser adquiridos através da plataforma Sympla, onde também consta a programação. Adquirindo o ingresso, ao valor de R$ 170,00, o participante pode assistir o evento ao vivo, de forma on-line, no dia 8 de março, ou também gravado, até o dia 7 de abril.

De forma presencial, no auditório central do parque onde acontece a Expodireto Cotrijal, a participação no Fórum Nacional da Soja será limitada a convidados, seguindo os protocolos obrigatórios e recomendados pela Secretaria Estadual de Saúde. “É um evento muito concorrido e o espaço do auditório já não comportava todos os interessados. Nesse novo formato, temos condições de atender todos os interessados”, avalia a comissão organizadora do fórum.

O Fórum

O fórum proporcionou em sua trajetória debates sobre temas relevantes relacionados ao complexo produtivo da soja. Em 2022, a temática central será “Perspectivas da inserção do agronegócio no mercado, tendências de mercados de soja”.

Um dos palestrantes é o professor sênior de agronegócio global do Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, Marcos Sawaya Jank. Com vasto conhecimento em comércio exterior, ele vai avaliar ‘A inserção global do agronegócio brasileiro em tempos turbulentos’ (guerra Ucrânia x Rússia).

A programação terá também a participação do diretor do Instituto Ciência e Fé e pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo Eduardo de Miranda, abordando o tema “A sustentabilidade da agropecuária frente as incertezas climáticas”.

Serviço:

32º Fórum Nacional da Soja

Data: 8 de março de 2022

Horário: 8h45 às 11h45

Evento online através da plataforma Expodireto Digital

Ingressos: R$ 170,00 (aquisição até 07/03 através do link Ingressos Fórum)

Promoção: Cotrijal e FecoAgro/RS

Patrocínio: CCGL

Programação oficial

Toda a programação de eventos que acontece de forma presencial nos auditórios central e da produção e também na Arena Agrodigital será transmitida via Expodireto Digital.

Exceto o Fórum Nacional da Soja, os demais eventos têm acesso gratuito no parque e também via plataforma digital. A participação presencial será viabilizada seguindo os protocolos obrigatórios e recomendados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Acesse aqui a programação completa.

