Agro Expodireto 2022: feira ocorre de 7 a 11 de março em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

A feira está marcada para 7 a 11 de março, em Não-Me-Toque. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

A Expodireto Cotrijal está de volta em 2022. A feira inicia na próxima segunda-feira, dia 7 e se estende até 11 de março, em Não-Me-Toque, no Norte do Rio Grande do Sul. O evento reúne as principais demandas ligadas ao agronegócio.

Após um 2021 sem a realização da grande feira do agro, este ano a Expodireto retorna mais voltada à tecnologia e inovação. O evento acontece pela primeira vez de forma híbrida, com foco na estiagem que atinge a região Sul do Brasil.

“Lá na Expodireto, com certeza, será anunciado pela Ministra da Agricultura algumas medidas importantes para que nós possamos equacionar este problema para o produtor. Nós sabemos a dificuldade, mas temos dito: o produtor não pode ficar em casa, ele tem que ir na Expodireto, porque lá ele vai buscar o conhecimento, vai ver as tecnologias”, destacou o presidente da Cotrijal e Expodireto, Nei César Mânica.

Os visitantes vão poder conferir as novidades em máquinas, produção vegetal e animal, agricultura familiar, meio ambiente, pesquisa e serviços voltados ao campo. A Expodireto Digital será uma das grandes novidades da feira, que irá permitir acesso ao parque de forma virtual, um meio de aproximar ainda mais o produtor rural e o consumidor.

“Os produtores, independente do tamanho da sua propriedade, têm que ir para a Expodireto, pois lá vão encontrar muita tecnologia e muita inovação. Nesses dois anos, houve uma revolução em tecnologia no campo, agricultura digital, agricultura de punção de contínua, inteligência artificial, que vem muito forte agora, e a conectividade”, afirmou o presidente da feira.

A Expodireto é realizada há mais de 20 anos, mas a expectativa é que essa seja a maior feira da história. São esperados 573 expositores e mais de 250 mil visitantes, em uma área de 37 mil metros quadrados. A entrada é gratuita e a programação completa pode ser conferida no site da Expodireto Cotrijal.

Já no dia 06 de março, será realizado o grande Troféu Brasil Expodireto, na cidade de Carazinho, organizado pela Rede Pampa, junto com a Cotrijal, onde será feito a premiação das maiores entidades estaduais, nacionais e internacionais. O Troféu Brasil Expodireto é o maior evento de premiações do agronegócio.

