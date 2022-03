Agro Emater/RS-Ascar pronta para a Expodireto Cotrijal 2022

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Parcela do turismo rural divulga o potencial turístico do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

Após um ano sem a realização da Expodireto Cotrijal, a Emater/RS-Ascar está preparada para a próxima edição do evento, que acontece de 07 a 11 de março de 2022, em Não-Me-Toque. A expectativa é grande pela retomada da maior feira estadual do agronegócio e uma das maiores da América Latina e seus mais de 260 mil visitantes.

A Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), traz como tema central “Inovação e tecnologias de informação e comunicação no campo (TICs)”, visando à otimização do uso dos recursos, maior rentabilidade, automação do trabalho e sucessão familiar.

A área da Emater/RS-Ascar dentro da feira está dividida em 16 espaços temáticos, com informações técnicas sobre as áreas de bovinocultura leiteira, cooperativismo e agroindústria familiar, cozinha show – alimentação e segurança alimentar, florestas comerciais, horticultura, horto de plantas Bioativas, irrigação, tecnologia de aplicação, solos, culturas, energia fotovoltaica, piscicultura, secagem e armazenagem de grãos, meliponicultura e apicultura e turismo rural. Além disso, os profissionais da comunicação e tecnologia da informação também se fazem presentes para garantir a divulgação e o apoio durante a feira.

Em todos os espaços, os extensionistas estarão recebendo os visitantes, durante os cinco dias, levando e trocando informações e experiências, conhecimento técnico e tecnologias disponíveis ao agricultor familiar. Oficinas de alimentação, de plantas bioativas, de piscicultura e de turismo rural acontecem diariamente.

Eventos

Também durante a feira, acontecem palestras, fóruns e o tradicional Café da Manhã para Imprensa e autoridades, momento em que é apresentada a estimativa final para a safra de verão 2020/2021. Neste ano, o Café será no dia 08 de março, às 8h, na Casa da Família Rural, espaço da Emater/RS-Ascar na Feira.

Ainda no dia 08, às 14h, na Casa da Família Rural, as mulheres terão um momento especial, com o evento “Dia Internacional da Mulher – Resultados da Pesquisa com Mulheres Rurais”, que contará com a presença da secretária estadual da Seapdr, Silvana Covatti. Já o Fórum Florestal, que acontece no dia 10, às 9h, no auditório central, trará como tema “Mudanças climáticas: a culpa é mesmo da pecuária””.

Pavilhão da Agricultura Familiar

No Pavilhão da Agricultura Familiar, serão 197 expositores que estarão distribuídos em 191 estandes, compreendendo 70,6% de agroindústrias e 29,4% de artesanato, plantas ou flores. Dentre as agroindústrias haverá opções de produtos de origem vegetal, de origem animal e bebidas. Ao todo, ocorre a participação de 122 municípios, com maior concentração das regiões de Passo Fundo, Ijuí e Soledade. O Pavilhão é organizado em parceria entre Cotrijal, Seapdr, Emater/RS-Ascar, Fetag e Fetraf/RS.

Para o gerente regional da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, Dartanhã Luiz Vecchi, essa retomada da feira está sendo fortemente esperada para os diversos setores ligados ao Agro. “Esse retorno vem com uma grande expectativa, tanto para os profissionais da área quanto para os visitantes. Especialmente para a agricultura familiar, é o momento que possibilitará aumentar a renda, buscar por novas tecnologias e informações para qualificar o processo produtivo e aumentar a renda familiar, voltar a ter contato com os consumidores, divulgar e comercializar os produtos a partir da demonstração presencial”, destaca Vecchi, frisando a qualidade da produção das agroindústrias familiares.

