Rio Grande do Sul Expointer com drive-thru dá esperança de negócios para agricultores familiares

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

No Pavilhão da Agricultura Familiar, 55 empreendimentos estão atendendo em 52 estandes. (Foto: Emerson Foguinho / Seapdr)

Após um 2019 de grandes vendas, em que o Pavilhão da Agricultura Familiar registrou volume recorde de negócios, cerca de R$ 4,5 milhões, o ano de 2020 e a pandemia do novo coronavírus trouxeram um desafio para a Expointer Digital: dar espaço às agroindústrias familiares gaúchas, prejudicadas pelo cancelamento de feiras e exposições no Estado, mas garantindo a segurança e a saúde de todos.

O drive-thru da Agricultura Familiar na Expointer Digital 2020 conta com 55 empreendimentos, divididos em 52 estandes, que atendem os visitantes com produtos como salames, queijos, panificados, cachaças, sucos, vinhos, mel e artesanato produzidos em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

“Montamos uma estrutura capaz de garantir segurança ao visitante e boas vendas aos nossos agricultores familiares. Juntamente com uma nova Expointer, criamos novas oportunidades de negócios”, disse o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho.

O movimento nesse formato é diferente do grande trânsito de pessoas verificado habitualmente no pavilhão. Neste ano, carros circulam com motoristas e seus ocupantes observando os boxes em que os produtos da agroindústria familiar gaúcha estão exibidos. É possível parar e conseguir uma prova, antes de concluir a volta e então estacionar em frente aos boxes escolhidos para as compras.

O produtor Leonardo Machado, da Mel Machado, do município de Viadutos, tem ótimas recordações da sua primeira Expointer, a de 2019. Agora, viu no formato drive-thru uma boa chance de comercializar a sua produção. “Chegamos a vender hoje, mas acho que vai melhorar bastante ainda. Trouxemos mais mercadoria do que no ano passado, mas se conseguirmos metade do faturamento de 2019 já vai estar bom”, projeta.

Para Solange Auler Bini, da Embutidos Bini e Lácteos Auler, de Não-Me-Toque, o drive-thru é uma oportunidade de se recuperar do cancelamento de feiras e exposições este ano. “Até estamos vendendo bem, achei que não ia vender tanto assim a princípio. Tudo que vem é lucro, porque até o momento não tivemos nenhuma feira. Se a gente conseguir vender 40% do que vendemos no ano passado, será ótimo”, avalia.

Como acessar

O acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil para o Pavilhão da Agricultura Familiar é pelo portão 1, exclusivamente para veículos, com entrada gratuita. Após o ingresso, os visitantes seguem de carro até o pavilhão, onde os produtores atendem. Não é permitido que os clientes desçam dos veículos. O horário de funcionamento é das 10h às 20h. Os produtos disponíveis para retirada no parque podem ser consultados em www.expointer.rs.gov.br/drive-thru.

Os estandes estão separados de forma que duas agroindústrias fiquem lado a lado, permitindo que os veículos sejam estacionados em frente para o atendimento. Após o atendimento, o visitante pode se dirigir até o próximo estande e aguardar a liberação de vaga. O pagamento é feito com dinheiro ou cartão. O fluxo de veículos no pavilhão é controlado para evitar superlotação no local.

