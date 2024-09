Expointer “Expointer da superação” bate recorde com mais de R$ 8 bilhões em comercialização

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Cerca de 662 mil pessoas passaram pelos portões do Parque de Exposições Assis Brasil durante os nove dias de feira. (Foto: Luis André/Secom)

A Expointer da superação e do retorno do otimismo para os gaúchos. Esses foram os motes da 47ª edição da feira. De 24 de agosto até às 10h30 desse domingo (1°), cerca de 662 mil pessoas passaram pelos portões do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Surpreendendo o setor após tantos prejuízos com as enchentes de maio, a movimentação financeira superou a de 2023 em 1,41%, ultrapassando os R$ 8,1 bilhões.

O anúncio foi realizado pelo secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn, na coletiva de encerramento do evento. Como já é tradicional, o setor de máquinas e implementos agrícolas liderou a comercialização, com R$ 7,3 bilhões, mesmo número do ano passado. A venda de animais gerou quase R$ 19 milhões, e a agricultura familiar, com seus 413 expositores, obteve R$ 10 milhões. Um dos maiores aumentos percentuais foi o do segmento automobilístico (+25%), que se recuperou rapidamente após a tragédia climática e contabilizou mais de R$ 592 milhões em negócios, principalmente com clientes de fora do estado. As principais quedas foram na venda de insumos (-57,6%) e no comércio interno no parque (-14,9%).

Ao lado das entidades copromotoras do evento, o governador Eduardo Leite ressaltou a importância da realização da feira mesmo com todas as adversidades. “Para além do reflexo econômico e da geração de empregos, a Expointer é um espaço privilegiado para diálogos e anúncios, como as novas resoluções referentes à irrigação. Essa edição se justifica pela mobilização política que gerou em torno do agronegócio”, avaliou.

Na ocasião também foi divulgada a data da 48ª Expointer, que vai ocorrer de 30 de agosto a 7 de setembro de 2025.

