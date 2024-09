Expointer Banrisul ultrapassa R$ 1 bilhão em negócios na Expointer, símbolo da retomada do Rio Grande do Sul

1 de setembro de 2024

Estande de Agronegócios do Banrisul na 47ª Expointer. Foto: Tiago Pereira Estande de Agronegócios do Banrisul na 47ª Expointer. (Foto: Tiago Pereira) Foto: Tiago Pereira

Em uma edição histórica da tradicional feira agropecuária do estado – a Expointer da retomada –, o Banrisul totalizou R$ 1,05 bilhão em negócios, volume acima da expectativa para este ano, frente aos impactos da enchente e dos desafios excepcionais enfrentados pelos produtores gaúchos. Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o mais importante foi viabilizar a 47ª Expointer, soma dos esforços do governo estadual, dos copatrocinadores e das entidades envolvidas. “Os nove dias do evento ultrapassaram as expectativas em negócios e em número de visitantes, demonstrando a capacidade de superação da nossa gente, além de simbolizar o retorno da potência econômica do Rio Grande do Sul”, ressaltou o executivo.

Os números alcançados nesta Expointer estão em linha com a disponibilidade do Plano Safra Banrisul 2024/2025, que destinou R$ 12,2 bilhões para o período, – o maior da história do Banco. Do total contabilizado pelo Banco na feira, R$ 376,6 milhões foram para o financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, tradicionalmente as operações de maior demanda na Expointer.

As linhas direcionadas à correção e à recuperação dos solos, severamente afetados pela enchente, alcançaram R$ 179,1 milhões. Esses recursos são importantes para a atenuação dos prejuízos ocorridos com a redução da fertilidade das lavouras após a catástrofe climática, visto que os impactos das chuvas poderão levar anos para serem corrigidos. Além dessa linha, o financiamento para armazenagem alcançou R$ 167,4 milhões, reforçando a necessidade de mitigação do déficit de estocagem no estado, agregando valor à produção primária.

As linhas de desenvolvimento também foram destaque, somando R$ 145,5 milhões em negócios realizados durante o período. Os recursos são destinados à inovação por empresas fornecedoras de insumos e equipamentos para a cadeia do agronegócio, com foco na melhoria e automatização de processos.

Na 47ª Expointer, a procura pelas linhas do Banrisul orientadas à irrigação aumentaram, estimuladas pelos descontos do programa Supera Estiagem do Governo Estadual. A demanda vem ao encontro da importância desses recursos para a mitigação dos riscos climáticos. Aliada às novas tecnologias, à rotação de culturas, ao correto manejo do solo e às energias renováveis, a irrigação tem um forte potencial para a ampliação da produtividade gaúcha.

O Crédito Emergencial Banrisul, direcionado ao amparo dos pequenos e médios produtores afetados pela enchente, atingiu R$ 93,1 milhões. Produtores rurais que tiveram perdas ou danos de ao menos 30% de sua estrutura produtiva podem acessar condições especiais voltadas à reconstrução e recomposição das suas atividades, com desconto de até R$ 50 mil nas operações.

“Todos os investimentos do Banrisul traduzem nossa confiança no futuro do agro e a certeza de que quando o produtor lança a semente na terra, planta também a esperança”, enfatizou o presidente Fernando Lemos sobre a atuação do Banco nesta edição da Expointer que entrará para a história.

Outros destaques

A Vero atuou junto aos expositores, prestando suporte técnico e prospectando novos credenciados. A rede de pagamentos do Banrisul esteve presente principalmente no Pavilhão da Agricultura Familiar, que neste ano apresentou recorde de vendas e de visitantes.

O atendimento altamente especializado no agro foi realizado no Estande de Agronegócios do Banrisul, localizado na área de máquinas do parque, auxiliando os produtores na contratação de linhas de agronegócio e de desenvolvimento. Nesse espaço, os visitantes puderam tirar fotos com jogadores e mascotes de times da dupla Gre-Nal, patrocinados pelo Banco.

Clientes também puderam contar com a agência do Banrisul, situada próxima à Praça Central, com infraestrutura completa de produtos e serviços. O “Espaço Banrisul Mastercard”, instalado no mesmo local, ofereceu brindes exclusivos àqueles que apresentaram comprovantes de compras realizadas no evento, com o cartão Banrisul Mastercard.

Além do apoio do Banrisul à Expointer, como um dos principais copatrocinadores, a Banrisul Corretora de Seguros patrocinou, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o Festival Sou do Sul, novidade desta edição que trouxe ao Estado grandes atrações nacionais como Luísa Sonza, Maiara & Maraisa e Fernando & Sorocaba, além de artistas regionais da música gaúcha. O Banco também patrocina diversos eventos e iniciativas durante o período da feira, como a 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil e o espetáculo Ópera Gaúcha, realizado no sábado de abertura da Expointer. O tema do espetáculo foi “A Força do Nosso Povo”, simbolizando a resiliência, a força, e a superação do Rio Grande do Sul ao longo da sua história e, também, diante das adversidades recentes.

