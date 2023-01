Economia Exportações da indústria gaúcha crescem mais de 3 bilhões de dólares em 2022, diz Fiergs

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Vendas externas apresentaram um avanço de 21,7%

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul apresentaram um crescimento de 21,7% em 2022 comparativamente ao ano anterior, o que representa US$ 3,05 bilhões a mais. O aumento se deve, preponderantemente, à elevação dos preços dos produtos exportados (12,9%), que apresentaram variação acima da quantidade exportada (7,7%).

Comparando-se especificamente com o período pré-pandemia (2019), houve um crescimento de 37,4% nas vendas externas. As quantidades exportadas, de lá para cá, aumentaram em 11,3%, enquanto os preços cresceram 23%. Vale destacar que 16 dos 23 setores aumentaram as vendas externas, sendo que 20 setores superaram o nível pré-pandemia em 2022.

Apenas no mês , as exportações da indústria de transformação gaúcha somaram US$ 1,46 bilhão, alta de 2,2% frente ao mesmo mês de 2021. Os números foram divulgados nesta -feira (19), pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

O setor que mais se destacou, no acumulado a dezembro de 2022 comparado ao mesmo período de 2021, foi o de Alimentos, tendo Índia, Espanha e Vietnã como destinos com maiores aumentos no ano. A exportação de Óleo de soja em bruto, principal produto demandado pelo mercado indiano, apresentou avanço de US$ 340,9 milhões no período.

Quanto às demandas de Espanha e Vietnã, o principal produto demandado ficou por conta de Farelo de soja. A explicação principal para o incremento na demanda por Farelo de soja foi estiagem que atingiu a Espanha em julho de 2022. Segundo as instituições do país essa foi a maior seca em 1.200 anos.

O setor de Tabaco apresentou incremento nominal de US$ 946,7 milhões em 2022, aumento de 78,3% em relação a 2021. Os principais embarques do setor concentraram-se na Bélgica e na China.

O terceiro setor que mais se destacou no ano, veículos automotores, reboques e carrocerias, apresentou incremento nominal de US$ 439,0 milhões, avanço de 65,3%. Os principais produtos demandados do setor Automóveis, Chassis e carrocerias para veículos automóveis e Autopeças apresentaram Colômbia, Argentina e Chile como destinos finais, respectivamente.

Por outro lado, o Rio Grande do Sul importou US$ 15,7 bilhões em produtos estrangeiros, isso representa um incremento de US$ 4,01 bilhões nas importações de 2022. A principal origem dos produtos importados foram: Estados Unidos, Argentina e Rússia. Com relação aos setores, houve incremento nas importações de Extração de petróleo e gás, Químicos e Coque e derivados do petróleo e biocombustíveis.

A maior parte dos aumentos das importações está relacionada a combustíveis, Óleos brutos de petróleo e Óleos combustíveis, e a Cloreto de potássio. Em dezembro de 2022, comparando-se com o mesmo período de 2021, verifica-se que a soma das importações chegou a US$ 1,66 bilhão, configurando avanço nominal de US$ 706,6 milhões (73,9%).

