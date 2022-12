Agro Exportações de carne de frango mantém alta em novembro

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Receita mensal cresceu 29,1% na comparação com o mesmo período de 2021, enquanto o volume exportado aumentou 12,2%. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 375,6 mil toneladas em novembro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número supera em 12,2% o total embarcado no penúltimo mês de 2021, com 334,7 mil toneladas.

Em receita, as vendas de carne de frango de novembro totalizaram US$ 781,3 milhões, valor 29,1% maior que o realizado no mesmo período do ano passado, com US$ 605,3 milhões.

Balanço acumulado

No acumulado do ano (janeiro a novembro), as exportações brasileiras de carne de frango alcançaram 4,436 milhões de toneladas, volume 5,6% maior que o embarcado nos onze primeiros meses de 2021, com 4,198 milhões de toneladas.

A receita acumulada pelo setor em 2022 chegou a US$ 8,976 bilhões, valor que supera em 29,3% o registrado entre janeiro e novembro do ano passado, com US$ 6,944 bilhões.

“Apesar do desempenho positivo alcançado em outubro, eram esperados números ainda mais expressivos. Entretanto, os efeitos logísticos gerados pelos deslizamentos em rodovias do Paraná e as dificuldades climáticas para a entrada de navios nos Portos de Paranaguá e Itajaí impactaram o desempenho das exportações no mês. Com a normalização das atividades, o volume que não foi embarcado em novembro deverá refletir positivamente no desempenho das exportações em dezembro”, detalha o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Principais destinos

No levantamento por país, a China, maior importadora da carne de frango do Brasil, embarcou 40,3 mil toneladas em novembro (1,4% a mais que o embarcado no mesmo período de 2021). Outros destaques foram a África do Sul, com 27,8 mil toneladas (+21,9%), Arábia Saudita, com 24,6 mil toneladas (+28,9%), e União Europeia, com 18,1 mil toneladas (+17,6%).

“Outros mercados da Europa, Ásia e Oriente Médio reforçaram as compras do Brasil neste mês, dando indicativos de projeções positivas das exportações brasileiras de carne de frango para este ano. São receitas importantes frente ao atual custo de produção, que permanece elevado”, analisa o diretor de mercados da entidade, Luis Rua.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro