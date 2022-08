Agro Exportações do agronegócio gaúcho registram queda de 26% no segundo trimestre

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

A China continua sendo o principal destino das exportações do agronegócio do RS Foto: Divulgação A China segue sendo o principal destino das exportações do agronegócio do RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As exportações do agronegócio gaúcho totalizaram US$ 3,5 bilhões no segundo trimestre deste ano, o que representa uma queda de 26% em valor na comparação com o mesmo período de 2021.

Entre os setores mais representativos do segmento, o complexo soja (total de US$ 1,1 bilhão; -62%) foi o principal responsável pela redução, enquanto os demais setores apresentaram ganhos no período: carnes (US$ 725,8 milhões; +18,3%), fumo e seus produtos (US$ 388,3 milhões; +60,9%), produtos florestais (US$ 386,8; +5,6%) e cereais, farinhas e preparações (US$ 298,7 milhões; +192,1%). Em termos absolutos, a baixa nas vendas externas do agronegócio foi de US$ 1,2 bilhão em relação ao segundo trimestre de 2021.

Ainda assim, no acumulado dos seis primeiros meses de 2022, as exportações do setor do Rio Grande do Sul apresentaram alta de 3,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, chegando a US$ 7 bilhões. Sem considerar a inflação do período, o valor é o maior para um primeiro semestre de toda a série histórica, iniciada em 1997, e representa uma alta de US$ 250,6 milhões em relação a 2021.

Entre os principais destinos dos produtos do agronegócio do Rio Grande do Sul no segundo trimestre, a China se manteve em primeiro lugar do ranking, responsável por 22,7% das compras. Apesar da liderança, o país asiático registrou queda de 71,7% no comércio com o Estado (menos US$ 2 bilhões), puxado pela redução nas vendas de soja em grão. Em seguida, na lista de destinos, estão União Europeia (15,3%), Estados Unidos (6,2%), Índia (4,7%) e Irã (4%).

As informações fazem parte do Boletim Indicadores do Agronegócio do RS, divulgado na manhã desta quinta-feira (11) pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS. O levantamento foi elaborado pelos analistas Rodrigo Feix e Sérgio Leusin Júnior.

Primeiro semestre

No acumulado dos seis primeiros meses de 2022, os US$ 7 bilhões exportados pelo agronegócio gaúcho representaram 68,7% das exportações totais do Rio Grande do Sul. O complexo soja (total de US$ 1,9 bilhão; -41,5%), carnes (US$ 1,3 bilhão; +13,4%) e cereais, farinhas e preparações (US$ 1,1 bilhão; +209,9%) tiveram as principais contribuições nas vendas do período, seguidos do fumo e seus produtos (US$ 881,5 milhões; +46,9%) e produtos florestais (US$ 766,9 milhões; +26,4%).

Em relação aos destinos das exportações no primeiro semestre, a China segue no topo, representando 20,4% do total, apesar da queda de 56,8% das vendas no período. Em segundo lugar na lista, está a União Europeia, com 17,4% de participação, seguida por Estados Unidos (5,4%), Índia (4,3%) e Arábia Saudita (4,2%).

Emprego formal no agronegócio

O segundo trimestre de 2022 registrou saldo negativo de 7.207 postos de trabalho com carteira assinada no agronegócio do Rio Grande do Sul. O resultado é esperado para o período em função da sazonalidade da produção agrícola, que gera um movimento de desmobilização da mão de obra a partir de abril. No mesmo período de 2021, a baixa foi de 6.506 empregos.

