Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Com aporte financeiro de mais de R$ 300 milhões, o Complexo Multiuso Pontal terá 114 mil m² de área construída e moderno conceito multifuncional Foto: Divulgação

Nos últimos anos, a orla do Guaíba, em Porto Alegre, vem passando por importantes e revolucionárias transformações. Áreas que anteriormente estavam abandonadas ganharam revitalização, dando lugar a espaços culturais, restaurantes, bares, museus, quadras de esportes com iluminação e segurança, entre outras opções de lazer.

Os movimentos de mudança estão tornando a região um polo de entretenimento, cultura e lazer, colocando a Capital gaúcha na rota do turismo, atraindo visitantes de outros estados e países vizinhos.

Entre os destaques, desponta o primeiro Life Center do Sul do Brasil, o Pontal Shopping, que está sendo construído dentro do Complexo Multiuso Pontal. Na quarta-feira (10), começou a última etapa de construção do projeto. Com 91% das obras já concluídas, foi realizada a entrega dos espaços comerciais aos lojistas do empreendimento.

O próximo e último passo é preparar as instalações, o design de interiores e o layout das fachadas das lojas, que já começam a funcionar em novembro de 2022. Entre as operações já confirmadas, estão: 20barra9, Hugo Boss, Barthelemy, Yuool, Freddo, Hard Rock Café, Hotel Double Tree by Hilton, Centro de Convenções, Hospital Moinhos de Vento e Leroy Merlin (já em funcionamento). Isso junto a uma torre comercial com mais de 230 salas e consultórios médicos.

Planejado estrategicamente para complementar as atividades comerciais já existentes no entorno do empreendimento, visando ao desenvolvimento da região como um todo, o tenant mix do Pontal Shopping promete revolucionar a experiência de consumo de gaúchos e turistas. A expectativa é de que, a partir dele, sejam gerados mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, promovendo o aquecimento da economia.

Idealizador do projeto, o presidente da SVB Par, Saul Veras Boff, destaca que, quando estiver em plena operação, o Shopping será mais do que um centro de compras e conveniência, e sim um local onde toda a experiência do usuário acontecerá com excelência de ponta a ponta.

O executivo reforça que o Pontal Shopping será o ponto de conexão de todo o complexo multiuso, integrando os empreendimentos em um só local e tendo um parque público de 29 mil m² como uma extensão da alameda central e das lojas que estarão de frente para um dos cartões postais mais bonitos de Porto Alegre. “A combinação do Pontal Shopping ao parque à beira do Guaíba o torna, provavelmente, o único shopping do Brasil com essas características singulares. Tenho certeza de que esses diferenciais farão dele um grande presente para a cidade”, afirma o empresário.

“Não seremos mais um shopping na cidade, pois o nosso produto é diferente. Ele representa o futuro do varejo físico quando o assunto é shopping center no mundo”, afirma o sócio-diretor da SVB Par, Angelo Boff.

De acordo com Saul Veras Boff, o Pontal está em sintonia com a necessidade atual das pessoas de estarem conectadas e terem todos os serviços de um complexo multiuso ao alcance, mas também de estarem integradas à natureza, vivendo uma vida mais leve. “O Pontal representará um estilo de vida, um novo equipamento turístico para Porto Alegre. A localização privilegiada e o ineditismo do complexo têm relação direta com isso”, destaca.

Com aporte financeiro de mais de R$ 300 milhões, o Complexo Multiuso Pontal á 114 mil m² de área construída e moderno conceito multifuncional.

A maioria dos passageiros que desembarca no Aeroporto Salgado Filho tem como destino a Serra Gaúcha. Um dos objetivos do Pontal é mudar essa realidade. “Queremos transformá-lo em uma atração para os turistas”, explica o diretor Corporativo da SVB Par, Ricardo Jornada. “Conquistar esse público aumentará também o ticket médio de gastos e a permanência na cidade, pois além de visitar o empreendimento também utilizarão outros serviços, fomentando o crescimento de vários negócios”, completa.

Jornada destaca que, por muito tempo, Porto Alegre esteve “de costas para o Guaíba”. Cenário que vem mudando nos últimos anos com os amplos investimentos realizados na revitalização e nas inéditas operações da orla.

