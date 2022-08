Porto Alegre Evento ciclístico arrecadará alimentos para o Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

O Asilo Padre Cacique é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em uma ação conjunta com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), a Liga Gaúcha de Ciclismo realizará, no dia 28 deste mês, na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, um evento com o objetivo de arrecadar alimentos e agasalhos para o Asilo Padre Cacique.

Durante a prova ciclística, a EPTC também promoverá uma campanha de conscientização para reduzir os acidentes de trânsito. Os ciclistas se concentrarão na avenida Edvaldo Pereira Paiva.

O Asilo Padre Cacique é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, fundada em 19 de junho de 1898. Localiza-se na avenida Padre Cacique, 1.178, no bairro Menino Deus, na Capital.

