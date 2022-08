Mundo Serão os criptocassinos o futuro da indústria dos cassinos online?

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os últimos anos foram marcados pela afirmação definitiva dessa tecnologia Foto: Freepik Os últimos anos foram marcados pela afirmação definitiva dessa tecnologia. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A tendência que ditou a massificação das criptomoedas enquanto meio de pagamento em todo o mundo digital nos últimos anos era uma verdadeira inevitabilidade. Presente em cada vez mais segmentos de mercado, em cada vez mais serviços e em cada vez mais países, hoje em dia é já possível, em alguns pontos do globo, pagar tudo com Bitcoins, Ethers ou SOL: carros, refeições, salários e, claro, jogos de cassino online.

As vantagens das criptomoedas e da tecnologia blockchain sob a qual estas trabalham são óbvias e irresistíveis: operações descentralizadas e sem intermediação de entidades terceiras, privadas ou públicas; instantaneidade do processo de transferência; isenção de taxas e de outros custos de serviço; anonimato e transparência nas transações; inexistência de limites superiores ou inferiores de transação; entre muitas outras.

Este cardápio de mais-valias, aplicáveis a um número crescente de atividades e negócios, fizeram o seu caminho até aos cassinos online e são hoje, cada vez mais, um dos métodos de pagamento preferidos dos apostadores. A maior vantagem de todas, porém, é que, com as criptomoedas, ganha tanto o cassino bitcoin quanto seus apostadores. Por isso, é inevitável que vão surgindo mais e mais criptocassinos e criptoapostadores e que se tornem líderes de mercado.

O Futuro dos Cassinos Online

Perante esta perspectiva, é inevitável concluir que os criptocassinos são mesmo o futuro dos cassinos online. Após uma primeira fase, perfeitamente natural, de alguma resistência e receio iniciais da parte dos jogadores em relação a algo tão disruptivo, os últimos anos foram marcados pela afirmação definitiva desta tecnologia enquanto meio de pagamento primordial destes sites.

Não só a procura aumentou, como a própria oferta se tem também expandido, com fortes incentivos por parte das casas às criptomoedas. Um dos principais incentivos nesse sentido tem sido a criação de promoções, passatempos e jogos destinados à divulgação e utilização das criptomoedas, e, destes, destaca-se o Bitcoin Dice.

Bitcoin Dice e Outros Bônus

Este jogo, bastante simples de jogar, apenas desafia o jogador a escolher um número de 1 a 100 e a adivinhar se o valor que resulte do rolar dos dados seja superior, inferior ou igual ao número que escolheu. Consoante o resultado, o apostador poderá ser brindado com diversos prêmios pagos em Bitcoins.

O Bitcoin Dice é apenas a face mais visível dos bônus e promoções exclusivamente dedicados a atrair jogadores para os pagamentos em criptomoedas. Alguns cassinos optam por oferecer uma percentagem do depósito em saldo de apostas, outros preferem oferecer free bets em troca desse tipo de depósito, outros ainda oferecem outros modelos de bônus.

O que importa lembrar é a promoção deste método de pagamento por parte dos cassinos que apostam alto neste novo conceito de serem criptocassinos.

Criptomoedas e Cassinos: Casamento Para Durar

Parece então uma relação com muito futuro, a dos cassinos com as criptomoedas. Na maioria dos cassinos digitais, é já possível conferir que estes métodos de pagamento estão disponíveis para uso do utilizador comum.

Quando consultamos a lista de opções de transações de cada cassino, o mais certo é encontrarmos entre elas a Bitcoin, pioneira e a mais valiosa moeda virtual do mundo, a Ethereum, que além das funções mais básicas de transferência de quantias permite ainda outro tipo de soluções e opções financeiras, ou a Solana, que dispõe do mesmo tipo de funcionalidades da Ethereum, só para citar as três mais conhecidas e as mais utilizadas nos criptocassinos.

Conclusão

Os avanços tecnológicos são o motor que faz progredir este universo. A procura incessante por inovações tecnológicas que satisfaçam as novas necessidades dos jogadores é fundamental para melhorar suas experiências de jogo. Neste sentido, é vital que as marcas consigam assegurar que, também no que diz respeito aos pagamentos e levantamentos, o jogador possa gozar de maior tranquilidade, rapidez e eficiência.

Foi por aqui que as criptomoedas encontraram seu lugar nos cassinos online e é mais do que seguro afirmar que vieram para ficar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo